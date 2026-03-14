Donald Trump aseguró que Irán quiere negociar, pero él se negó: "Las condiciones no son buenas"

El presidente de Estados Unidos señaló que no está preparado para poner fin a las hostilidades en la región, pero no explicó cuáles serían los términos ideales para un acuerdo. También puso en duda que el nuevo líder supremo continúe con vida.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contó este sábado que, a pesar de qué Irán le propuso un alto al fuego, él no está dispuesto a terminar la guerra en Medio Oriente porque los términos de la negociación "aún no son lo suficientemente buenos".

Trump instó a otros países a enviar barcos al estrecho de Ormuz y advirtió que "EEUU bombardeará sin cesar"

"Irán quiere llegar a un acuerdo, y yo no quiero hacerlo porque las condiciones aún no son lo suficientemente buenas", dijo el mandatario norteamericano durante una entrevista telefónica con el medio NBC News. Luego, agregó que cualquier condición tendrá que ser "muy sólida".

Cuándo se le consultó sobre cuáles serían las condiciones que pretende para terminar la guerra en Medio Oriente, Trump se negó a contestar la pregunta. Sin embargo, el líder republicano reconoció que un compromiso por parte de Irán de abandonar por completo cualquier ambición nuclear formaría parte del acuerdo.

Horas antes de estas declaraciones de Trump, la agencia Reuters había informado que Estados Unidos había desestimado el inicio de negociaciones de paz con Irán. Además, diferentes funcionarios norteamericanos señalaron que ya abatieron gran parte de los objetivos en la República Islámica.

Milicias kurdas iraníes del Partido de la Libertad del Kurdistán (PAK) entrenando en Irak en febrero de 2026. Fuente: France 24.

"El único poder que tienen, y que se puede neutralizar con relativa rapidez, es el de lanzar una mina o disparar un misil de corto alcance. Pero cuando terminemos con la protección de la costa, tampoco tendrán ese poder", aseguró Trump.

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"Hemos destruido la mayoría de sus misiles. Hemos destruido la mayoría de sus drones. Hemos paralizado en gran medida su producción de misiles y drones. En dos días, estará totalmente diezmada", sosuvo el presidente de Estados Unidos.

Por lo pronto, Trump tiene el foco puesto en liberar el estrecho de Ormuz, una ruta marítima clave para el transporte de petróleo. Por allí pasan más del 20% de los barriles de crudo de todo el mundo. En este sentido, el mandatario norteamericano dijo que hay "numerosos países afectados por la violencia de Irán", a pesar de que fue él mismo el que inició los ataques contra Teherán en conjunto con el Estado de Israel, el pasado 28 de febrero.

Atacaron a la Embajada de Estados Unidos en Bagdad: fue alcanzada por proyectiles

La Embajada de Estados Unidos en Bagdad fue atacada: un misil impactó dentro del complejo diplomático, provocando una columna de humo visible desde distintos puntos de la capital iraquí. El incidente generó preocupación por la seguridad de la sede estadounidense, aunque hasta el momento no se informaron detalles oficiales sobre víctimas ni sobre la magnitud de los daños.

Según informaron fuentes de seguridad iraquíes a Reuters, el ataque habría sido realizado con misiles. La sede diplomática no emitió comentarios inmediatos tras el incidente. Un periodista de la agencia AFP reportó que una nube de humo negro se elevó sobre la embajada estadounidense poco después de que se oyeran explosiones durante la mañana del sábado.

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Por su parte, The Associated Press indicó que un misil impactó contra un helipuerto dentro del recinto diplomático en Bagdad, de acuerdo con dos funcionarios de seguridad iraquíes.

Además, dos funcionarios de seguridad contaron a AFP que el complejo de la embajada fue alcanzado durante el ataque, aunque las circunstancias exactas aún no han sido confirmadas. Una fuente sostuvo que un dron impactó en la embajada, mientras que otra afirmó que un proyectil cayó dentro del complejo.

El complejo de la embajada de Estados Unidos en Bagdad, ubicado en la Zona Verde, una de las áreas más protegidas de la ciudad, ha sido objetivo recurrente de ataques con cohetes y drones atribuidos a milicias alineadas con Irán.

El viernes por la mañana, la sede diplomática había renovado su alerta de seguridad de nivel 4 para Irak, advirtiendo que Irán y grupos milicianos aliados realizaron ataques previos contra ciudadanos, intereses e infraestructuras estadounidenses y que "podrían continuar haciéndolo".