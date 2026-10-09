En un partido entretenido, Boca empató 2 a 2 con Instituto en el Kempes

La Gloria y el Xeneize igualaron en un entretenido duelo por la fecha 12 del Torneo Clausura, en el estadio Mario Alberto Kempes, con las dos hinchadas presentes.

Boca Juniors empató 2 a 2 con Instituto en el estadio Mario Alberto Kempes, por el partido que abre la fecha 12 del Torneo Clausura 2026. El Xeneize busca descontarle puntos al líder de la Zona A en Córdoba, en un encuentro que cuenta con hinchas de ambas parcialidades y tiene a Leandro Rey Hilfer como árbitro principal.

Antes de los 2', Boca construyó su primer ataque con una proyección por el sector izquierdo. Lautaro Blanco envió un centro al área y Enner Valencia se anticipó para rematar, aunque su disparo salió desviado. El Xeneize avisó temprano, pero no consiguió transformar esa aproximación en una ocasión clara.

Instituto tuvo una de las primeras oportunidades claras a los 9' y obligó a intervenir a Álvaro Montero. El arquero de Boca respondió ante un remate bajo que iba junto a su palo izquierdo y alcanzó a desviar la pelota al córner, para evitar la apertura del marcador.

Instituto abrió el marcador a los 14'. Diego Sosa ejecutó un tiro libre tras una falta de Malcom Braida sobre Alex Luna y mandó un centro al área. Después de un rebote, la pelota le quedó al capitán, Fernando Alarcón, que definió a quemarropa. Boca reclamó una infracción previa y una carga sobre Marco Pellegrino.

Boca encontró el empate a los 23' en una acción insólita. Lautaro Blanco lanzó un tiro libre tras una falta sobre Sebastián Villa. Marcos Ledesma salió a cortar el centro, pero chocó con un compañero y perdió la pelota. Enner Valencia reaccionó y empujó el balón ante el intento de Alarcón por despejar.

Los futbolistas de Instituto reclamaron una supuesta infracción sobre Ledesma, pero Rey Hilfer convalidó el tanto con el aval del VAR. Tras el 1-1, Boca manejó más la pelota, aunque le costó encontrar espacios ante un rival que mantuvo el orden y cerró los caminos hacia su arco.

Con el paso de los minutos, el encuentro se volvió chato y tuvo pocas llegadas claras. Boca conservó más la pelota, pero no encontró precisión para romper el bloque defensivo de Instituto. La Gloria sostuvo el orden y cerró los espacios, por lo que el marcador no volvió a moverse antes del descanso.

Instituto volvió a ponerse en ventaja a los 2' del segundo tiempo, tras un córner desde la derecha. Leonel Mosevich ganó de cabeza y la pelota le quedó a Jonathan Galván, que apareció sin marca y definió contra el palo derecho de Álvaro Montero para establecer el 2-1 en el Kempes.

Boca respondió a los 10' del complemento y volvió a igualar el marcador con el ingreso goleador de Miguel Merentiel. En la primera pelota que tocó, el delantero recibió un pase de Lautaro Blanco, avanzó hacia el área y definió a la carrera ante la salida de Marcos Ledesma para el 2-2.

Leonel Flores en el estadio Mario Alberto Kempes, en el duelo entre Instituto y Boca. X: @BocaJrsOficial

A diferencia de lo que había ocurrido en el final de la primera parte, el complemento ofreció un desarrollo más abierto, con situaciones de ida y vuelta y respuestas rápidas de ambos equipos. Sin embargo, a Instituto y Boca les faltó precisión en los últimos metros para cerrar mejor las jugadas y transformar sus avances en nuevas oportunidades claras.

La preocupación para Boca llegó con Leandro Paredes, que debió dejar la cancha después de sentir una molestia física a los 15'. El mediocampista había ingresado desde el banco y su salida encendió las alarmas del cuerpo técnico, que deberá evaluar su estado para lo que viene.

El Xeneize mejoró su funcionamiento en el segundo tiempo, con Leonel Flores como carta fundamental en ataque, aunque también sufrió ante un rival que justificó su liderazgo en la Zona A. Finalmente, el conjunto de Rodolfo Arruabarrena empató 2-2 con Instituto en Córdoba por la fecha 12 del Torneo Clausura y estiró a 17 partidos su racha sin derrotas.

Boca ya se enfoca en su exigente calendario: el martes 13 de octubre recibirá a Vasco da Gama a las 21:30 en La Bombonera, por la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana. Luego, el viernes 16 enfrentará a Talleres por el Clausura y el martes 20 visitará a Vasco en Brasil para definir la serie.

Cómo llegaron Instituto y Boca a este partido

El equipo de Rodolfo Arruabarrena llegó a este compromiso con el impulso de la goleada por 3 a 0 ante Unión en la Bombonera, lo que le permitió a Boca ocupar el cuarto puesto de la Zona A, con 20 puntos. Hoy necesita sumar para mantenerse en la pelea por el campeonato y acercarse a sus objetivos en la tabla anual.

El encuentro abre una exigente seguidilla de partidos para el Xeneize, que el próximo martes afrontará la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana ante Vasco da Gama. Por ese motivo, Arruabarrena evaluó administrar las cargas de algunos futbolistas y realizar variantes, aunque busca mantener una base competitiva para enfrentar al líder del grupo.

Instituto, por su parte, llega como puntero de la Zona A, con 25 unidades, y atraviesa un gran momento futbolístico después de conseguir tres victorias consecutivas. El equipo cordobés se impuso ante Estudiantes de Río Cuarto y Talleres, y viene de golear 4 a 1 a Independiente en Avellaneda. La Gloria intentará aprovechar su presente para sostener la ventaja en la cima.

El último enfrentamiento entre ambos equipos se disputó en marzo de este año, por la fecha 12 del Torneo Apertura, en la Bombonera. En aquella oportunidad, Boca se quedó con el triunfo por 2 a 0 gracias a los goles de Tomás Aranda y Adam Bareiro. Ahora, Instituto buscará hacerse fuerte en Córdoba ante un rival que llega con objetivos en varios frentes.

Boca, con la tabla anual en la mira

El equipo de la Ribera se ubica en el segundo puesto de la tabla anual, con 50 puntos, por detrás de Independiente Rivadavia, que suma 52, y en igualdad de unidades con Argentinos Juniors. Más abajo aparecen Rosario Central, con 47; Instituto, con 46; Estudiantes y Gimnasia, con 44 cada uno; y River, con 42, aunque todavía tiene un partido pendiente.

X (@BocaJrsOficial)

Boca necesita sumar al menos siete de los próximos nueve puntos para alcanzar las 57 unidades en la tabla acumulada, una cifra que históricamente otorga la clasificación virtual a la próxima Copa Libertadores. El duelo ante Instituto representa una oportunidad importante para acercarse a esa meta, aunque el calendario también obliga al cuerpo técnico a administrar esfuerzos por la proximidad de las semifinales continentales.