Cuándo vuelve a jugar Boca tras el empate ante Instituto El Xeneize igualó 2 a 2 con la Gloria en el estadio Mario Alberto Kempes de la ciudad de Córdoba, por la fecha 12 del Torneo Clausura, en un duelo de la Zona A, y ya se prepara para su siguiente compromiso. Por Agregar C5N en









Boca jugó su partido ante Instituto y ya piensa en su próximo encuentro. X: @BocaJrsOficial

Boca empató 2 a 2 con Instituto en un entretenido partido en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, por la fecha 12 del Torneo Clausura. El equipo de Rodolfo Arruabarrena cerró una nueva presentación por el campeonato local y ahora ya piensa en su próximo compromiso, en una etapa exigente para el conjunto azul y oro.

El Xeneize tendrá una agenda ajustada: el martes 13 de octubre recibirá a Vasco da Gama desde las 21:30 en La Bombonera, por la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana. Luego se medirá con Talleres el viernes 16 por el Torneo Clausura y definirá la serie ante el equipo brasileño el martes 20, también desde las 21.30, en condición de visitante.

La revancha ante Vasco da Gama será una semana después del primer cruce y determinará qué equipo se clasifica a la final de la Copa Sudamericana, prevista para el 21 de noviembre en Barranquilla, Colombia. Además, Boca seguirá de cerca la tabla anual en la pelea por la clasificación a la Copa Libertadores 2027.

Enner Valencia fue la figura del triunfazo de Boca ante Racing por Copa Argentina. Redes sociales Otro de los objetivos que tendrá Boca antes de cerrar la temporada será la Copa Argentina, donde disputará la semifinal ante Banfield. El encuentro está programado para el sábado 14 de noviembre, aunque todavía tiene horario y estadio por confirmar. El Xeneize consiguió el pase a esa instancia tras superar 3-2 a Racing en los cuartos de final y buscará llegar a una nueva definición en una competencia que también otorga un cupo para la Copa Libertadores.

La Justicia de Río habilitó el Maracaná para la revancha de Boca ante Vasco El Tribunal de Justicia de Río de Janeiro ordenó que la concesionaria Fla-Flu Servicios S.A. ponga el Maracaná a disposición para la revancha entre Boca y Vasco da Gama por las semifinales de la Sudamericana. El fallo revirtió la negativa judicial del jueves, aunque todavía restaba la confirmación oficial del estadio.

Vasco insistía en jugar allí porque su estadio, São Januário, no alcanza las 30.000 localidades exigidas por la Conmebol para un partido de estas características. Después de que sus primeros pedidos no prosperaran, el club volvió a recurrir a la Justicia y obtuvo una resolución favorable, con la que quedó más cerca de recibir al Xeneize en el escenario que pretendía. El estadio Maracaná será la sede del partido revancha de la semifinal entre Boca y Vasco Da Gama. Web La revancha está programada para el martes 20 de octubre a las 21:30, una semana después del partido de ida en La Bombonera. El ganador de la serie clasificará a la final de la Sudamericana, prevista para el 21 de noviembre en Barranquilla. En 2023, Boca perdió 2-1 ante Fluminense en el Maracaná en la definición de la Copa Libertadores.