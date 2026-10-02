3 de octubre de 2026 Inicio
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Cuándo vuelve a jugar Boca tras el triunfo ante Unión

Con uno de Lautaro Di Lollo y dos de Leonel Flores, el Xeneize venció sin complicaciones al Tatengue por 3 a 0 por la fecha 11 del Torneo Clausura, escaló en la tabla de posiciones y se acomodó en los primeros puestos. Ahora, el equipo del Vasco Arruabarrena se enfocará en su próximo encuentro.

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Boca se enfocará en su próximo compromiso

Boca se enfocará en su próximo compromiso, tras el partido contra Unión. 

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Boca se impuso 3-0 ante Unión en La Bombonera por la undécima fecha del Torneo Clausura. Con un gol de Lautaro Di Lollo y un doblete de Leonel Flores, el Xeneize sumó una nueva victoria en el campeonato y lleva 16 partidos invicto. El equipo de Rodolfo "Vasco" Arruabarrena sigue de racha, más vivo que nunca en todos los frentes y ya se enfoca en su próximo compromiso.

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El siguiente partido de Boca será ante Instituto, puntero de la zona, el domingo 11 de octubre, por la duodécima fecha del Torneo Clausura. El duelo se disputará en Alta Córdoba y será una de las paradas más difíciles que tendrá el Xeneize, por el gran presente del equipo cordobés, que en su última presentación vapuleó 4-1 a Independiente en Avellaneda.

Di Lollo, de cabeza, marcó el primero de Boca ante Unión en la Bombonera.

Di Lollo, de cabeza, marcó el primero de Boca ante Unión en la Bombonera.

Después, Boca afrontará el comienzo de su serie de semifinales de la Copa Sudamericana otra vez ante otro equipo brasileño: Vasco da Gama. El Xeneize recibirá al conjunto carioca el martes 13 de octubre, desde las 21:30, en La Bombonera, en una instancia a la que llegó después de eliminar a San Pablo en los cuartos de final.

Cuándo juega Boca vs. Banfield por la semifinal de la Copa Argentina

Boca y Banfield ya tienen fecha confirmada para disputar la semifinal de la Copa Argentina: se enfrentarán el sábado 14 de noviembre, durante la fecha FIFA. La organización todavía no definió el horario ni el estadio donde se disputará el cruce. La final del certamen, en tanto, quedó programada para el miércoles 2 de diciembre.

La modificación del calendario responde al cargado calendario que atraviesa Boca, que continúa en carrera en cuatro competencias. Antes de enfrentar al Taladro, el equipo del Vasco Arruabarrena tendrá la serie de semifinales de la Copa Sudamericana ante Vasco da Gama y el Superclásico contra River del 1° de noviembre, por lo que la Copa Argentina fue trasladada una vez concluida la fase regular del torneo local.

La semifinal se disputará además en plena ventana internacional, una situación que podría provocar ausencias en el plantel por convocatorias a las selecciones. Boca ya tuvo un antecedente en ese sentido durante la competencia, cuando no pudo contar con su arquero Álvaro Montero, citado por Colombia. El Xeneize alcanzó esta instancia tras vencer 3-2 a Racing, mientras que Banfield eliminó por penales a Deportivo Riestra.

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