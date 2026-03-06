6 de marzo de 2026 Inicio
Cuándo termina el paro del fútbol y con qué partidos se reanuda

Este fin de semana no habrá encuentros de Primera División y las categorías del Ascenso en apoyo a la Asociación del Fútbol Argentino. Los equipos tampoco podrán jugar amistosos: solo tienen permitido entrenar.

Por
Este fin de semana no rodará la pelota en ninguna de las categorías debido al paro en apoyo a la Asociación del Fútbol Argentino por las denuncias de presunta evasión fiscal. La medida de fuerza se llevará adelante del 5 al 8 de marzo y, pese al calendario apretado por los compromisos internacionales y la proximidad del Mundial, ya tiene nueva programación.

Cannavaro es considerado uno de los defensores más destacados de su generación. 
Ganó un Balón de Oro, fue campeón del mundo como jugador y será DT de una selección debutante en el Mundial 2026

La Liga Profesional de Fútbol informó en un comunicado que la jornada se llevará adelante el fin de semana del 3 de mayo, tras ser reprogramada.

"La fecha 9 se disputará el fin de semana del domingo 3 de mayo. Quedando establecido que los octavos de final se jugarán el fin de semana del domingo 10/5, los cuartos entre semana (miércoles 13/5), las semifinales el fin de semana del domingo 17/5, y la final el domingo 24 de mayo", expresó la organización.

Durante estos tres días en los que dure el paro, los futbolistas solo podrán entrenar, es decir, tampoco tendrán permitidos gestionar amistosos. En tanto, la Fecha 10 comenzará el martes 10.

Cuáles son los partidos afectados de la fecha 9 por el paro de la AFA

  • Gimnasia (M) vs. Defensa y Justicia (Zona A)
  • Barracas Central vs. Banfield (Zona B)
  • Platense vs. Estudiantes (Zona A)
  • Vélez vs. Newell’s (Zona A)
  • Unión vs. Talleres (Zona A)
  • Rosario Central vs. Tigre (Zona B)
  • Aldosivi vs. Independiente Rivadavia (Zona B)
  • Estudiantes (RC) vs. Instituto (Interzonal)
  • San Lorenzo vs. Independiente (Zona A)
  • Racing vs. Huracán (Zona B)
  • Belgrano vs. Sarmiento (Zona B)
  • Gimnasia vs. Argentinos (Zona B)
  • Lanús vs. Deportivo Riestra (Zona B)
  • Central Córdoba vs. Boca (Zona A)
  • River vs. Atlético Tucumán (Zona B)

Con qué partidos se reanuda el Torneo Apertura 2026

Martes 10 de marzo

19.45 Tigre – Vélez (Interzonal)

19.45 Independiente – Unión (Zona A)

22.00 Sarmiento – Racing (Zona B)

22.00 Newell’s – Platense (Zona A)

Miércoles 11 de marzo

17.30 Banfield – Gimnasia (Zona B)

17.30 Argentinos – Rosario Central (Zona B)

19.45 Boca – San Lorenzo (Zona A)

22.00 Independiente Rivadavia (M) – Barracas Central (Zona B)

22.00 Atlético Tucumán – Aldosivi (Zona B) -ESPN Premium-

Jueves 12 de marzo

17.00 Deportivo Riestra – Gimnasia (M) (Zona A)

17.00 Defensa y Justicia – Central Córdoba (Zona A)

19.15 Talleres – Instituto (Zona A)

19.15 Estudiantes (Río Cuarto) – Belgrano

21.30 Huracán – River (Zona B)

Viernes 13 de marzo

20.00 Estudiantes – Lanús (Zona A)

De qué acusan a la Asociación del Fútbol Argentino

La AFA enfrenta un proceso penal iniciado en diciembre de 2025 por la denuncia de ARCA, que la acusa de omitir aportes fiscales entre marzo de 2024 y septiembre de 2025, con un perjuicio superior a $19.350 millones.

La fiscalía sostiene que hubo una maniobra deliberada, mientras que la defensa de Claudio Tapia intentó sin éxito anular la citación. Testimonios señalaron al tesorero Pablo Toviggino como responsable de los pagos y a Tapia como administrador de la clave fiscal.

Si bien la citación a indagatoria estaba prevista para el 5 de marzo, el presidente de la AFA, Claudio Tapia decidió no hacerse presente, por lo que se postergó para la semana siguiente, el 12 del mismo mes.

Claudio Tapia
El titular de la AFA cerrará la ronda de audiencias: el secretario general de la Asociación del Fútbol Argentino, Cristian Malaspina, y quien ocupó previamente ese cargo, Víctor Blanco, fueron citados a declarar el lunes 9 de marzo. En tanto, el tesorero de la entidad, Pablo Toviggino, consiguió que su audiencia se reprogramara para el miércoles 11.

