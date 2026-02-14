Derretir la nieve: en tres días se agotaron los 10 mil preservativos repartidos a los atletas en los Juegos de Invierno

Los competidores alojados en las Villas Olímpicas de Milán y Cortina d'Ampezzo, en Italia, reclamaron la falta del importante método de prevención de embarazos y enfermedades de transmisión sexual, que se entregan desde Seúl 1988.

Los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 se desarrollan hasta el 22 de febrero en Milán y Cortina d'Ampezzo, en Italia.

Dentro de las noticias de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 que se desarrollan en las ciudades italianas de Milán y Cortina d'Ampezzo , sobresalió una ajena a lo deportivo. A la práctica deportiva tradicional, al menos: los 10 mil preservativos que se habían distribuido entre los atletas, con el logo de los cinco aros, se agotaron en tan solo tres días , y no se sabe si se repondrán.

Alrededor de 2900 atletas competirán en los Juegos de Invierno, que se prolongarán hasta el 22 de febrero , y quienes participan en las carreras de montaña suelen alojarse en Cortina. En Milán se encuentra otro alojamiento para las competiciones de patinaje.

Desde Seúl 1988, es costumbre proporcionar preservativos en las villas olímpicas , tanto en los Juegos de Verano como en los de Invierno. En la última competencia estival, en París 2024, se proporcionaron alrededor de 300 mil.

Un atleta, que prefirió permanecer en el anonimato, contó al diario italiano La Stampa que "las existencias se agotaron en solo tres días; nos prometieron que llegarían más, pero quién sabe cuándo" .

El reclamo pasa por la cantidad disponible, que fue muy inferior a otros Juegos : unas 10 mil unidades para casi 3 mil atletas, comparado con los 300 mil que se repartieron en París 2024 para más de 10.500 competidores.

Por su parte, el diario Corriere della Sera señaló en un tono humorístico el escenario que se vive ante la falta de preservativos. "Con toda esta adrenalina y la cohabitación forzada, el verdadero reto parece ser permanecer abstemio", remarcaron.

La importancia de los preservativos olímpicos

La Villa Olímpica de estos Juegos también cuenta con preservativos temáticos. Así lo reveló la patinadora sobre hielo Olivia Smart, abanderada española en la ceremonia inaugural de Milano Cortina en el estadio San Siro. "Para quienes se preguntaban sobre preservativos olímpicos, los encontré", contó la atleta en un video publicado en redes sociales.

El video fue replicado por el presidente de la región italiana de Lombardía, Attilio Fontana. "Sí, en la Villa Olímpica proporcionamos preservativos gratuitos a los atletas. Si a alguien le parece extraño, desconoce la práctica olímpica establecida. Comenzó en Seúl 1988 para concienciar sobre las enfermedades de transmisión sexual (ETS), un tema que no debería ser motivo de vergüenza", recordó el funcionario.

"Esta acción forma parte de la organización olímpica, gracias a la cual hemos completado varios proyectos, desde el Hospital Niguarda de Milán hasta la Valtellina, que permanecerán con los lombardos tras el gran evento que albergamos. La salud ante todo: prevención concreta y sentido común", concluyó.