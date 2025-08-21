21 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Infantino pidió "sanciones ejemplificadoras" tras la barbarie entre Independiente y la U de Chile

El presidente de la FIFA expresó su rechazo a los incidentes que derivaron en la suspensión del partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana y por el que 18 personas fueron gravemente heridas. "La Violencia no tiene cabida en el fútbol", señaló.

Por
Condeno enérgicamente  la impactante violencia

"Condeno enérgicamente  la impactante violencia", señaló Infantino

FIFA

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, publicó un mensaje manifestando su total repudio a los acontecimientos por la barbarie ocurrido en el estadio Libertadores de América – Ricardo Bochini en Avellaneda, entre los hinchas de Independiente y Universidad de Chile.

Te puede interesar:

El descargo de los jugadores chilenos de Independiente tras la barbarie en Avellaneda: "El deporte no es violencia"

En esa misma línea, indicó que “la violencia no tiene cabida en el fútbol”: “Los jugadores, los hinchas, el personal, los árbitros y todos los que disfruten de nuestro hermoso deporte deben poder hacerlo sin miedo”.

Además, el mandamás de la máxima entidad del mundo del fútbol aseguró que, desde la FIFA, “nuestros pensamientos están con todas las víctimas inocentes”, al mismo tiempo esperan que “las autoridades competentes impongan sanciones ejemplificadoras” contra los autores de estos “terribles actos”.

Noticia en desarrollo.-

Gianni Infantino Independiente

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

El mensaje de Boric tras la barbarie en Independiente: "Está mal en demasiados sentidos"

Viera-Gallo consideró que no hay que reprocharse mutuamente, sino aprender.

El embajador chileno pidió investigar la barbarie en Independiente: "Lo sentí como un enorme fracaso"

play

El mensaje del plantel de la U de Chile tras la batalla campal contra Independiente

La batalla campal en la cancha de Independiente. 

Los videos más estremecedores de la brutal batalla campal entre hinchas de Independiente y U de Chile

play

"Pedí perdón": el dramático video de los incidentes entre hinchas de Independiente y la U de Chile en Avellaneda

play

Masacre en Independiente: quién es el hincha de la U de Chile que cayó desde la tribuna y cómo sigue su salud

Rating Cero

Los fanáticos de Dept. Q no ocultaron su entusiasmo ante el anuncio.

Está en Netflix y se acaba de confirmar su segunda temporada: es una serie excelente

Con su estilo auténtico, Noelia Marzol volvió a generar repercusión en redes sociales al mostrar parte de su vida cotidiana.

La impresionante transformación física de Noelia Marzol: un cambio de look llamativo

Marcelo Tinelli recibió una oferta para llevarse el Bailando: ¿abandona el país?

Marcelo Tinelli recibió una oferta para llevarse el Bailando: ¿abandona el país?

La pareja tiene por delante la división de bienes y la manutención de los tres menores.

Divorcio millonario: la fortuna en juego en la separación de Evangelina Anderson y Martín Demichelis

En medio del escándalo, revelaron la firme postura que tomó Lali Espósito con Gimena Accardi y Nico Vázquez

En medio del escándalo, revelaron la firme postura que tomó Lali Espósito con Gimena Accardi y Nico Vázquez

Wanda Nara destrozó a Mauro Icardi y lo acusó de acosarla: Ocupate de ser padre.

Wanda Nara destrozó a Mauro Icardi y lo acusó de acosarla: "Ocupate de ser padre"

últimas noticias

Cuando cerró la estación de tren, esta localidad de Salta fue desapareciendo hasta transformarse en un pueblo fantasma.

Viajar a Salta: el pueblo que quedó olvidado pero que es precioso

Hace 11 minutos
Es una buena oportunidad para desansar en medio de meses que no tendrá asuetos a la vista.

Confirman que el lunes 25 de agosto será feriado y habrá nuevo fin de semana largo: cuál es el motivo

Hace 14 minutos
Condeno enérgicamente  la impactante violencia, señaló Infantino

Infantino pidió "sanciones ejemplificadoras" tras la barbarie entre Independiente y la U de Chile

Hace 15 minutos
La billetera virtual de Banco Provincia permite ahorrar pensando en tus mascotas.

Este descuento de Cuenta DNI especial para mascotas comienza en agosto 2025 y continúa en septiembre: cómo es

Hace 16 minutos
La última producción de Marvel llega al streaming.

Nuevo estreno de Marvel: cuándo llega Thunderbolts* a Disney+

Hace 19 minutos