Infantino pidió "sanciones ejemplificadoras" tras la barbarie entre Independiente y la U de Chile

"Condeno enérgicamente la impactante violencia", señaló Infantino FIFA

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, publicó un mensaje manifestando su total repudio a los acontecimientos por la barbarie ocurrido en el estadio Libertadores de América – Ricardo Bochini en Avellaneda, entre los hinchas de Independiente y Universidad de Chile.

“Condeno energéticamente la impactante violencia que llevó a la cancelación del partido de los octavos de final de la Copa Sudamericana entre Independiente y Universidad de Chile e Buenos Aires”, comenzó con su descargo en redes sociales.

En esa misma línea, indicó que “la violencia no tiene cabida en el fútbol”: “Los jugadores, los hinchas, el personal, los árbitros y todos los que disfruten de nuestro hermoso deporte deben poder hacerlo sin miedo”.

Además, el mandamás de la máxima entidad del mundo del fútbol aseguró que, desde la FIFA, “nuestros pensamientos están con todas las víctimas inocentes”, al mismo tiempo esperan que “las autoridades competentes impongan sanciones ejemplificadoras” contra los autores de estos “terribles actos”.

