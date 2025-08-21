21 de agosto de 2025 Inicio
El Gobierno definió como "un empate" los resultados de los vetos de Javier Milei en Diputados

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, advirtió que "este sistema de jubilaciones que no tiene ningún tipo de financiamiento". También afirmó que el Estado no podría afrontar el aumento propuesto.

Guillermo Francos

Guillermo Francos, jefe de Gabinete.

Ignacio Petunchi

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se refirió a la sesión en la que la Cámara de Diputados rechazó el veto del presidente Javier Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad y ratificó el del aumento jubilatorio, lo que definió como "un empate".

Francos, sobre el escándalo de los audios de las coimas: "No pongo las manos en el fuego por ningún funcionario"

En su exposición en el Council de las Américas, Francos analizó la postura del Gobierno luego de la sesión en la Cámara baja. "Al final sacamos un empate, la semana pasada nos habían goleado y esta semana sacamos un empate", expresó.

Guillermo Francos en el Council de las Américas.

En tal sentido, sostuvo que la administración libertaria no podría afrontar un incremento de los haberes jubilatorios: "La ley de jubilaciones tuvimos más acompañamiento y conseguimos frenar la insistencia en el veto presidencial y no va a haber aumento de jubilados que tampoco el Estado podía afrontar".

"No es que el Gobierno es insensible, todos sabemos la situación que atraviesan los jubilados, pero a través de sucesivas prórrogas el Estado pasó a tener el doble de jubilados, quién puede explicar cómo resiste este sistema de jubilaciones que no tiene ningún tipo de financiamiento", advirtió en esta línea.

Los votos de Diputados a los vetos de Javier Milei

La Cámara de Diputados llevó a cabo este miércolesuna sesión caliente, que se extendió hasta la madrugada del jueves, en la que se abordaron varios proyectos que el Gobierno buscaba vetar. Se trató de una verdadera batalla legislativa para convertir en ley iniciativas que llegaban desde el Senado.

Minutos después del mediodía, la oposición logró alcanzar el quorum y la Cámara baja rechazó con más de dos tercios de los votos el veto de Milei a la ley de Emergencia en Discapacidad, con 172 votos positivos, 73 negativos y 2 abstenciones. Ahora, el Senado deberá tratar la insistencia de la ley para que el veto sea definitivamente rechazado por el Congreso.

En tanto, luego, la oposición no logró reunir los dos tercios necesarios para revertir el veto del jefe de Estado al aumento de las jubilaciones. La insistencia sobre la ley que incrementaba los haberes previsionales en un 7.2%, además de ampliar el bono excepcional a $110.000 para los jubilados de la mínima, reunió 160 votos a favor, 83 en contra y 6 abstenciones.

