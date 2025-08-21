El Gobierno definió como "un empate" los resultados de los vetos de Javier Milei en Diputados El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, advirtió que "este sistema de jubilaciones que no tiene ningún tipo de financiamiento". También afirmó que el Estado no podría afrontar el aumento propuesto. Por







Guillermo Francos, jefe de Gabinete. Ignacio Petunchi

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se refirió a la sesión en la que la Cámara de Diputados rechazó el veto del presidente Javier Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad y ratificó el del aumento jubilatorio, lo que definió como "un empate".

En su exposición en el Council de las Américas, Francos analizó la postura del Gobierno luego de la sesión en la Cámara baja. "Al final sacamos un empate, la semana pasada nos habían goleado y esta semana sacamos un empate", expresó.

Guillermo Francos Council Americas Guillermo Francos en el Council de las Américas. X (@GAFrancosOk) En tal sentido, sostuvo que la administración libertaria no podría afrontar un incremento de los haberes jubilatorios: "La ley de jubilaciones tuvimos más acompañamiento y conseguimos frenar la insistencia en el veto presidencial y no va a haber aumento de jubilados que tampoco el Estado podía afrontar".

"No es que el Gobierno es insensible, todos sabemos la situación que atraviesan los jubilados, pero a través de sucesivas prórrogas el Estado pasó a tener el doble de jubilados, quién puede explicar cómo resiste este sistema de jubilaciones que no tiene ningún tipo de financiamiento", advirtió en esta línea.

Los votos de Diputados a los vetos de Javier Milei La Cámara de Diputados llevó a cabo este miércolesuna sesión caliente, que se extendió hasta la madrugada del jueves, en la que se abordaron varios proyectos que el Gobierno buscaba vetar. Se trató de una verdadera batalla legislativa para convertir en ley iniciativas que llegaban desde el Senado.