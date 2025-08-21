IR A
La Parte II de Qué pasó ayer es furor en Netflix: cómo sigue la historia del grupo de amigos

Ahora llegó a la gran N roja, la segunda película de esta trilogía que llenó taquilla cuando estuvo en los cines de todo el país.

Llegó a Netflix ¿Qué pasó ayer? Parte II y está siendo todo un éxito en la popular plataforma de streaming.

El catálogo de Netflix no para de agrandarse permanentemente, cada vez son más las series y películas que se suman a esta popular plataforma de streaming y son furor en cuestión de minutos. Asimismo, son millones de suscriptores y usuarios se han unido a este sitio web en los últimos meses de 2025.

Ahora, llegó a la gran N roja, ¿Qué pasó ayer? Parte II, la película que es tendencia en Netflix. Un thriller de comedia, que te mantendrá entretenido de principio a fin, este estreno de 2011 consiguió muchos fanáticos y hasta el día de hoy los sigue atrayendo. A continuación te contamos todos los detalles de su trama y te dejamos un adelanto para que no te la pierdas.

Sinopsis de ¿Qué pasó ayer? Parte II, la película que es tendencia en Netflix

Alan, Stu y Phil vuelven a despertarse en otra habitación de otro hotel y, para no perder la costumbre, en esta ocasión tampoco recuerdan nada. Esta vez sólo saben que están en Tailandia, a donde han viajado, junto a Doug, para asistir a la boda de Stu con Lauren. Su principal problema ahora es que el hermano menor de Lauren, Teddy, ha desaparecido.

que paso ayer parte dos

Tráiler de ¿Qué pasó ayer? Parte II

Embed - ¿QUÉ PASÓ AYER? PARTE II trailer principal subtitulado al español - oficial de WB Pictures

Reparto de ¿Qué pasó ayer? Parte II

  • Zach Galifianakis como Alan Garner
  • Bradley Cooper como Phil Wenneck
  • Todd Phillips como Sr. Creepy
  • Ed Helms como Stuart Price
  • Ken Jeong como Leslie Chow
  • Justin Bartha como Doug Billings
  • Mike Tyson como se stesso
  • Heather Graham como Jade, Jade
que pasoooo

