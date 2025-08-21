La Parte II de Qué pasó ayer es furor en Netflix: cómo sigue la historia del grupo de amigos

El catálogo de Netflix no para de agrandarse permanentemente, cada vez son más las series y películas que se suman a esta popular plataforma de streaming y son furor en cuestión de minutos. Asimismo, son millones de suscriptores y usuarios se han unido a este sitio web en los últimos meses de 2025.
Ahora, llegó a la gran N roja, ¿Qué pasó ayer? Parte II, la película que es tendencia en Netflix. Un thriller de comedia, que te mantendrá entretenido de principio a fin, este estreno de 2011 consiguió muchos fanáticos y hasta el día de hoy los sigue atrayendo. A continuación te contamos todos los detalles de su trama y te dejamos un adelanto para que no te la pierdas.
Sinopsis de ¿Qué pasó ayer? Parte II, la película que es tendencia en Netflix
Alan, Stu y Phil vuelven a despertarse en otra habitación de otro hotel y, para no perder la costumbre, en esta ocasión tampoco recuerdan nada. Esta vez sólo saben que están en Tailandia, a donde han viajado, junto a Doug, para asistir a la boda de Stu con Lauren. Su principal problema ahora es que el hermano menor de Lauren, Teddy, ha desaparecido.
Tráiler de ¿Qué pasó ayer? Parte II
Embed - ¿QUÉ PASÓ AYER? PARTE II trailer principal subtitulado al español - oficial de WB Pictures
Reparto de ¿Qué pasó ayer? Parte II
- Zach Galifianakis como Alan Garner
- Bradley Cooper como Phil Wenneck
- Todd Phillips como Sr. Creepy
- Ed Helms como Stuart Price
- Ken Jeong como Leslie Chow
- Justin Bartha como Doug Billings
- Mike Tyson como se stesso
- Heather Graham como Jade, Jade