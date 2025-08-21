El embajador chileno pidió investigar la barbarie en Independiente: "Lo sentí como un enorme fracaso"

José Antonio Viera-Gallo calificó los incidentes como "lamentables" y adelantó que se reunirá con dirigentes de la U de Chile. "Hay que condenar, hacer investigaciones serias y sacar las lecciones del caso", sostuvo.

El embajador chileno en Argentina, José Antonio Viera-Gallo, pidió una investigación conjunta para determinar "qué falló" en el operativo de seguridad para el partido entre Independiente y la U de Chile y calificó la batalla campal entre hinchas como "un enorme fracaso".

"Yo encuentro lamentable que en un partido deportivo donde debiera haber una sana competencia se produzcan desmanes, desajustes y conflictos entre los hinchas de un lado y del otro", sostuvo el diplomático, y advirtió que "los expertos en organizaciones van a tener que sacar las conclusiones" del caso.

"Espero que el fiscal haga rápido su trabajo y puedan ir saliendo los 97 detenidos que están en la Comisaría 4 de Sarandí. Y respecto de los heridos, felizmente no son de gravedad, salvo dos personas que fueron intervenidas por neurocirugía y, hasta ahora, las noticias son buenas", detalló este jueves a TN.

Viera-Gallo explicó que visitó dos hospitales y la comisaría a pedido del presidente chileno, Gabriel Boric. "Los menores ya fueron liberados; hay tres mujeres y el resto son hombres adultos. Yo estuve con ellos, les hablé, los llamé a la calma. Están en condiciones que son muy precarias", lamentó.

"Yo espero que el fiscal, que anoche estaba haciendo todas las indagaciones en el estadio, pueda ir analizando la situación de cada uno de ellos. El ideal sería que los que son inocentes salgan rápido. Y si alguien tiene que enfrentar la Justicia, la enfrentará y el Consulado se ocupará de su defensa", sostuvo.

El embajador adelantó que tenía pautada una reunión para esta mañana con los dirigentes de la U de Chile, quienes evaluarán si hacen algún pedido o reclamo a la Conmebol. "No me corresponde a mí esa tarea, sino a las autoridades deportivas que tiene a su cargo el ministro de Deportes de Chile y al propio club", explicó.

Respecto al operativo de seguridad, señaló que "en general Argentina había tomado muchas medidas y las cosas funcionaban bien", y recordó que "no hubo ningún problema" cuando la U de Chile visitó el Estadio UNO en el mes de abril para enfrentar a Estudiantes de La Plata.

"Creo que aquí debieran hacer una evaluación quienes organizan todo esto de que, tal vez, colocar la barra visitante arriba no me parece una buena idea", deslizó. "Nuestros agregados policiales tienen contacto permanente con la Policía argentina. Ellos tendrán que analizar juntos qué falló", afirmó.

"Más que reprocharse mutuamente, hay que aprender y sacar lecciones. Yo lo sentí como un enorme fracaso porque trabajamos todo el día para la hermandad de estos países, y ver esto era el símbolo de lo que no queremos. Hay que condenar, hacer investigaciones serias, sacar conclusiones y que todos aprendan", subrayó.