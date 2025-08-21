21 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

El embajador chileno pidió investigar la barbarie en Independiente: "Lo sentí como un enorme fracaso"

José Antonio Viera-Gallo calificó los incidentes como "lamentables" y adelantó que se reunirá con dirigentes de la U de Chile. "Hay que condenar, hacer investigaciones serias y sacar las lecciones del caso", sostuvo.

Por
Viera-Gallo consideró que no hay que reprocharse mutuamente

Viera-Gallo consideró que no hay que "reprocharse mutuamente", sino "aprender".

X @EmbaChileArg

El embajador chileno en Argentina, José Antonio Viera-Gallo, pidió una investigación conjunta para determinar "qué falló" en el operativo de seguridad para el partido entre Independiente y la U de Chile y calificó la batalla campal entre hinchas como "un enorme fracaso".

Condeno enérgicamente  la impactante violencia, señaló Infantino
Te puede interesar:

Infantino pidió "sanciones ejemplificadoras" tras la barbarie entre Independiente y la U de Chile

"Yo encuentro lamentable que en un partido deportivo donde debiera haber una sana competencia se produzcan desmanes, desajustes y conflictos entre los hinchas de un lado y del otro", sostuvo el diplomático, y advirtió que "los expertos en organizaciones van a tener que sacar las conclusiones" del caso.

"Espero que el fiscal haga rápido su trabajo y puedan ir saliendo los 97 detenidos que están en la Comisaría 4 de Sarandí. Y respecto de los heridos, felizmente no son de gravedad, salvo dos personas que fueron intervenidas por neurocirugía y, hasta ahora, las noticias son buenas", detalló este jueves a TN.

Viera-Gallo explicó que visitó dos hospitales y la comisaría a pedido del presidente chileno, Gabriel Boric. "Los menores ya fueron liberados; hay tres mujeres y el resto son hombres adultos. Yo estuve con ellos, les hablé, los llamé a la calma. Están en condiciones que son muy precarias", lamentó.

"Yo espero que el fiscal, que anoche estaba haciendo todas las indagaciones en el estadio, pueda ir analizando la situación de cada uno de ellos. El ideal sería que los que son inocentes salgan rápido. Y si alguien tiene que enfrentar la Justicia, la enfrentará y el Consulado se ocupará de su defensa", sostuvo.

El embajador adelantó que tenía pautada una reunión para esta mañana con los dirigentes de la U de Chile, quienes evaluarán si hacen algún pedido o reclamo a la Conmebol. "No me corresponde a mí esa tarea, sino a las autoridades deportivas que tiene a su cargo el ministro de Deportes de Chile y al propio club", explicó.

Respecto al operativo de seguridad, señaló que "en general Argentina había tomado muchas medidas y las cosas funcionaban bien", y recordó que "no hubo ningún problema" cuando la U de Chile visitó el Estadio UNO en el mes de abril para enfrentar a Estudiantes de La Plata.

"Creo que aquí debieran hacer una evaluación quienes organizan todo esto de que, tal vez, colocar la barra visitante arriba no me parece una buena idea", deslizó. "Nuestros agregados policiales tienen contacto permanente con la Policía argentina. Ellos tendrán que analizar juntos qué falló", afirmó.

"Más que reprocharse mutuamente, hay que aprender y sacar lecciones. Yo lo sentí como un enorme fracaso porque trabajamos todo el día para la hermandad de estos países, y ver esto era el símbolo de lo que no queremos. Hay que condenar, hacer investigaciones serias, sacar conclusiones y que todos aprendan", subrayó.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

El descargo de los jugadores chilenos de Independiente tras la barbarie en Avellaneda: "El deporte no es violencia"

play

El mensaje de Boric tras la barbarie en Independiente: "Está mal en demasiados sentidos"

play

El mensaje del plantel de la U de Chile tras la batalla campal contra Independiente

La batalla campal en la cancha de Independiente. 

Los videos más estremecedores de la brutal batalla campal entre hinchas de Independiente y U de Chile

play

"Pedí perdón": el dramático video de los incidentes entre hinchas de Independiente y la U de Chile en Avellaneda

play

Masacre en Independiente: quién es el hincha de la U de Chile que cayó desde la tribuna y cómo sigue su salud

Rating Cero

Los fanáticos de Dept. Q no ocultaron su entusiasmo ante el anuncio.

Está en Netflix y se acaba de confirmar su segunda temporada: es una serie excelente

Con su estilo auténtico, Noelia Marzol volvió a generar repercusión en redes sociales al mostrar parte de su vida cotidiana.

La impresionante transformación física de Noelia Marzol: un cambio de look llamativo

Marcelo Tinelli recibió una oferta para llevarse el Bailando: ¿abandona el país?

Marcelo Tinelli recibió una oferta para llevarse el Bailando: ¿abandona el país?

La pareja tiene por delante la división de bienes y la manutención de los tres menores.

Divorcio millonario: la fortuna en juego en la separación de Evangelina Anderson y Martín Demichelis

En medio del escándalo, revelaron la firme postura que tomó Lali Espósito con Gimena Accardi y Nico Vázquez

En medio del escándalo, revelaron la firme postura que tomó Lali Espósito con Gimena Accardi y Nico Vázquez

Wanda Nara destrozó a Mauro Icardi y lo acusó de acosarla: Ocupate de ser padre.

Wanda Nara destrozó a Mauro Icardi y lo acusó de acosarla: "Ocupate de ser padre"

últimas noticias

Es una buena oportunidad para desansar en medio de meses que no tendrá asuetos a la vista.

Confirman que el lunes 25 de agosto será feriado y habrá nuevo fin de semana largo: cuál es el motivo

Hace 6 minutos
Condeno enérgicamente  la impactante violencia, señaló Infantino

Infantino pidió "sanciones ejemplificadoras" tras la barbarie entre Independiente y la U de Chile

Hace 7 minutos
La billetera virtual de Banco Provincia permite ahorrar pensando en tus mascotas.

Este descuento de Cuenta DNI especial para mascotas comienza en agosto 2025 y continúa en septiembre: cómo es

Hace 8 minutos
La última producción de Marvel llega al streaming.

Nuevo estreno de Marvel: cuándo llega Thunderbolts* a Disney+

Hace 11 minutos
Hay un truco sencillo, barato y muy eficaz que enfría esta bebida en cinco minutos (o incluso menos).

Cuál es el truco ideal para enfriar una cerveza en minutos sin necesitar una heladera o freezer

Hace 17 minutos