Adam Sandler y Drew Barrymore vuelven a ser la pareja del momento en Netflix: qué película sigue escalando en las tendencias

La comedia romántica Luna volvió a posicionarse entre lo más visto del streaming y confirma la química eterna entre los famosos actores.

Adam Sandler y Drew Barrymore vuelven a ser la pareja del momento en Netflix: la historia sigue a dos padres solteros que, tras una fallida cita a ciegas, terminan compartiendo unas vacaciones familiares en África, ¿qué película sigue escalando en las tendencias?

Llegó a Netflix ¿Qué pasó ayer? Parte II y está siendo todo un éxito en la popular plataforma de streaming.
La Parte II de Qué pasó ayer es furor en Netflix: cómo sigue la historia del grupo de amigos

La producción combina los clásicos elementos del humor descontracturado de Adam Sandler con la ternura y frescura de Drew Barrymore, logrando un balance que conquista tanto a los fanáticos de la comedia como a quienes buscan una historia romántica sencilla. Si bien la trama puede resultar predecible y apelar a recursos ya conocidos en el género, su verdadero encanto está en la complicidad de la dupla protagónica, que ya había dejado huella en títulos icónicos como Como si fuera la primera vez y La mejor de mis bodas.

Esta química genuina vuelve a brillar en Luna de miel en familia, otorgándole a la historia un aire entrañable y familiar que la convierte en una opción ideal para disfrutar en Netflix.

Sinopsis de Luna de miel en familia, la película de Adam Sandler ideal para ver en Netflix

Lauren, madre divorciada con dos hijos, y Jim, padre viudo con tres hijas, se conocen en una desastrosa cita a ciegas en la que ambos sólo sacan una cosa en claro: no desean volver a verse nunca más.

Tráiler de Luna de miel en familia

Embed - LUNA DE MIEL EN FAMILIA - Tráiler 2 Doblado HD - Oficial de Warner Bros. Pictures

Reparto de Luna de miel en familia

  • Adam Sandler como Jim Friedman
  • Drew Barrymore como Lauren Reynolds
  • Bella Thorne, Terry Crews, Kevin Nealon y Wendi McLendon-Covey completan el elenco con actuaciones que aportan humor y frescura a la trama.
