¿Wanda Nara confirmó el embarazo de la China Suárez y Mauro Icardi? "Quizás muy pronto tengas la noticia"

La expareja del futbolista de Galatasaray llegó al país, contó que hablaron y deslizó que la actriz estaría esperando un nuevo hijo. "Yo ya lo sé, me lo contó él, pero no voy a hablar de cosas que no me pertenecen", expresó.

Wanda, además, reclamó por la cuota alimentaria de las hijas que tienen en común.

Wanda Nara, a pesar de estar separada de Mauro Icardi, aparentemente mantiene una buena relación con su ex. En medio de rumores de embarazo de la China Suárez, su actual pareja, la conductora confirmó que tiene información.

En medio de los rumores de embarazo, la China Suárez subió una sugestiva foto de Mauro Icardi para desmentir los rumores

“Yo hablé con él. Me dijo que está intentando ser feliz. Quizás muy pronto tengas la noticia que todos nos imaginamos”, le dijo al notero de eltrece.

Si bien evitó dar más detalles si se trata efectivamente del embarazo, la conductora, conocida como una hábil declarante, señaló: “Yo ya la sé, me la contó él, pero no voy a hablar de cosas que no me pertenecen”.

Los periodistas intentaron explicarle a Wanda Nara que, en caso de tratarse de un bebé, sería hermanito de sus hijas. Pero enseguida respondió: "No, a mí no me involucra para nada. Mis hijos tienen hermanos con Maxi López. Tienen dos. Maxi se ocupa de esos encuentros, de esas situaciones. Yo no tengo nada que ver".

Mauro Icardi fue inscripto en el registro de deudores alimentarios: multa y embargo millonario

El escándalo judicial entre Wanda Nara y Mauro Icardi sumó un nuevo capítulo. El futbolista fue declarado oficialmente deudor alimentario por la Justicia argentina, en medio del proceso de ejecución de alimentos que inició su expareja.

La primicia fue lanzada por la periodistas Laura Ubfal, quien sorprendió al revelar las medidas que podrían recaer sobre el delantero del Galatasaray tras la determinación judicial. “Si entra no puede volver a salir del país, u$s3500 de multa diaria, embargada la Casa de los Sueños”, expresó en sus redes sociales.

El documento del Juzgado Civil 106 lo declara deudor alimentario con una multa y un embargo a Icardi, quien reside actualmente en Turquía por motivos laborales, y busca garantizar el derecho alimentario de las hijas menores de la expareja. El tribunal también dispuso la inscripción de Icardi en el Registro de Deudores Morosos una vez que la resolución quede firme, conforme a lo establecido en la ley 269 y el Decreto Reglamentario 230/2000.

Mauro Icardi

La sentencia se fundamenta en la falta de acreditación del cumplimiento de las obligaciones alimentarias por parte de Icardi. El juez señala en la resolución: “Toda vez que no se encuentra acreditado en autos en cumplimiento de las obligaciones del demandado -ver liquidación aprobada a fs. 42-, corresponde decretar la medida cautelar solicitada a los efectos de garantizar a las menores su derecho alimentario”.

Además, la Justicia determinó embargarle la famosa Casa de los Sueños (en referencia a la lujosa propiedad ubicada en Nordelta) por la suma de u$s110.000, en concepto de compensación por alimentos. El fallo también suma una cifra de u$s3500 dólares para “responder a intereses, costas y costos de la ejecución”.

La pareja tiene por delante la división de bienes y la manutención de los tres menores.

