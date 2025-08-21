IR A
El nuevo romance de Netflix vuelve a poner en escena los estereotipos sobre la moda y los cuerpos: cuál es la película del momento

Con escenas llenas de glamour, conversaciones ingeniosas y dilemas amorosos, la historia mantiene al espectador enganchado, a la vez que provoca debates sobre la representación de los cuerpos y los estándares de belleza en el cine contemporáneo.

El nuevo romance de Netflix vuelve a poner en escena los estereotipos sobre la moda y los cuerpos: la propuesta capto la atención de la audiencia por su combinación de romance, moda y conflictos personales. ¿Cuál es la película del momento?

Adam Sandler y Drew Barrymore vuelven a ser la pareja del momento en Netflix.
El tráiler revela un vistazo al mundo glamoroso y competitivo de los desfiles, sesiones de fotos y oficinas de diseño, donde cada personaje representa un estereotipo muy reconocible: la modelo perfecta, el diseñador ambicioso y el interés romántico que parece inalcanzable. Esta representación generó debate sobre cómo la industria del entretenimiento sigue reforzando ciertos ideales de belleza y estilos de vida, aunque también fue celebrada por su estética visual y producción cuidada.

Romance in Style combina momentos románticos con tensiones propias del comercio indumentario, invitando a la reflexión sobre los estereotipos que, aunque reconocibles, siguen presentes en la pantalla. La producción demuestra que la estética y el vestuario juegan un papel clave para dar vida a los personajes y al entorno, pero también recuerda que la autenticidad y la personalidad de los protagonistas son lo que realmente conecta con el público.

Sinopsis de Romance in Style, la película de Netflix que es de lo más visto

Una aspirante a diseñadora de modas encuentra el amor mientras ayuda a un joven magnate de los medios a hacer que su revista acepte la diversidad corporal y sea más inclusiva, describe la sinopsis oficial.

Tráiler de Romance in Style

Reparto de Romance in Style

  • Ben Hollingsworth
  • Jaicy Elliot
  • Jorja Cadence
  • Sharon Crandall
  • Laurel Lefkow
