El mensaje del plantel de la U de Chile tras la batalla campal contra Independiente

“Expresamos nuestra profunda tristeza por lo sucedido”, señalaron. Conmebol anunció que el encuentro quedó cancelado tras los incidentes en el estadio Libertadores de América, donde al menos 18 personas resultaron heridas, dos de ellas de gravedad.

La U de Chile también expresó su repudio: "Lo ocurrido hoy no debe suceder en ningún estadio ni lugar"

Tras los graves incidentes en la cancha de Independiente, que concluyeron con la cancelación del encuentro entre el Rojo y Universidad de Chile correspondiente a los octavos de final de la Copa Libertadores, el plantel chileno, previo a partir a su país publicó en sus redes un comunicado en repudio a lo sucedido.

Condeno enérgicamente  la impactante violencia, señaló Infantino
“Como plantel, expresamos nuestra profunda tristeza por lo sucedido en el estadio de Independiente”, se lee en la publicación, en las historias de varios futbolistas.

En esa línea, remarcaron que están preocupaos por el estado de salud de todos los hinchas que fueron brutalmente agredidos. “No estamos ajenos a ese dolor y esperamos, sinceramente, que estén en buenas condiciones y puedan volver pronto a sus hogares. Lo deportivo queda en segundo plano. Hoy la vida y salud de los hinchas es lo primero”, se lee.

Nicolás Ramírez Universidad de Chile

A las 9 de este jueves, los futbolistas llegaron a Aeroparque para regresar a tierra trasandina, donde fueron custodiados por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) cuando realizaron el pre embarque.

Cuando los jugadores bajaron del micro, el periodista de C5N, Alejandro Moreira, presente en el lugar, intentó hablar con uno de ellos y ante la consulta si se sintieron que los dejaron solo, esbozó una irónica sonrisa y explicó que no iban a hablar en ese momento, sino cuando lleguen a su país.

El comunicado de U de Chile tras los incidentes en el estadio de Independiente

En los primeros reportes de este jueves, se informó que al menos hay 18 personas heridas de nacionalidad chilena, dos de ellas en estado grave, y 110 detenidos. Dos hinchas ingresados al Hospital Fiorito fueron intervenidos quirúrgicamente por graves traumatismos craneoencefálicos.

Ambos presentaban fracturas con hundimiento y uno de ellos tenía además tres cortes. Los dos permanecen internados en la unidad de terapia intensiva, bajo pronóstico reservado, a la espera de su evolución.

Por su parte, en esa línea, el propio club, también en sus redes sociales expresaron su consternación y preocupación el estado de salud de sus hinchas. “La CONMEBOL anunció oficialmente la cancelación del partido de vuelta de los Octavos de Final de Copa Sudamericana ante Independiente, por lo que quedaremos a la espera de la resolución de la instancia correspondiente”, comenzaron expresando.

Sin embargo, aseguraron que “en estos momentos, lo deportivo pasa a segundo plano”, a que su máxima preocupación “es conocer el estado de los hinchas agredidos brutalmente”: “Lo ocurrido hoy no debe suceder en ningún estadio ni lugar. Una cancha no puede ser escenario de imágenes como las que fuimos testigos”.

Embed - Club Universidad de Chile en Instagram: "La CONMEBOL anunció oficialmente la cancelación del partido de vuelta de los Octavos de Final de Copa Sudamericana ante Independiente, por lo que quedaremos a la espera de la resolución de la instancia correspondiente. Sin embargo, en estos momentos, lo deportivo pasa a segundo plano. Nuestra máxima preocupación es conocer el estado de los hinchas agredidos brutalmente en el Estadio Libertadores de América. Lo ocurrido hoy no debe suceder en ningún estadio ni lugar. Una cancha no puede ser escenario de imágenes como las que fuimos testigos."

