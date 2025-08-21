El descargo de los jugadores chilenos de Independiente tras la barbarie en Avellaneda: "El deporte no es violencia"

Tanto Felipe Loyola como Pablo Galdames repudiaron lo ocurrido en las tribunas del estadio Libertadores de América – Ricardo Bochini. “La violencia no se calma con violencia”, señaló uno de ellos.

Felipe Loyola salió al campo de juego a buscar a su familia, que estaba en la platea Bochini.

En medio de las repercusiones de lo que dejó la batalla campal en las tribunas del estadio Libertadores de América, en el partido entre Independiente y Universidad de Chile en Avellaneda por la Copa Sudamericana, los jugadores chilenos que militan en el Rojo no se quedaron callados y también hicieron su descargado sobre la violencia.

Felipe Loyola, Pablo Galdames y Luciano Cabral -nació en Argentina y fue nacionalizado- son los tres futbolistas trasandinos que juegan en el club argentino, pero que dejaron de lado las camisetas y no ocultaron su preocupación.

En esa línea, Pipe se mostró “destrozado” por los graves incidentes y señaló: “Que lamentable situación, es una pena todo lo que sucedió hoy. No puede tolerarse este nivel de violencia, me siento destrozado. La seguridad policial no se dónde estaba ”.

“Una pena gigante, todavía no creo lo que vi hoy. Esto no es el fútbol, el deporte no es violencia ”, lamentó el futbolista de un peso especial por su doble condición de jugador del equipo local y compatriota de la hinchada visitante. Así, se sumó a las críticas generalizadas por las graves fallas en el operativo que permitieron la escalada de violencia.

En medio de las agresiones y cuando el partido quedó suspendido, Loyola fue uno de los futbolistas que fue captados por algunas cámaras en el campo de juego preocupado y con el teléfono en la mano, ya que parte de su familia estaba en la platea Bochini.

En esa línea, su compañero y compatriota, Galdames, consideró que “lo deportiva y el color de las camisetas pasan a segundo plano”, tras lo sucedido, ya que ahora “lo más importante es la salud de la gente que está con riesgos vitales”.

“Nunca tendremos derechos sobre uno, nunca seremos mejores, no más importantes que el de al lado por usar una camiseta con escudo diferente”, reflexionó y pidió que “este lamentable incidente llame la atención de las autoridades, y que la gente que organiza se haga responsable de toda a situación que se vivió”.

Por último, consideró que “la violencia no se calma con más violencia”: “Lo que vivimos no se puede volver a repetir nunca más”.

Pablo Galdames Independiente Instagram

El mensaje del plantel de la U de Chile tras la batalla campal contra Independiente

Tras los graves incidentes que terminó con la cancelación del encuentro entre Independiente y Universidad de Chile correspondiente a los octavos de final de la Copa Libertadores, el plantel chileno, previo a partir a su país publicó en sus redes un comunicado en repudio a lo sucedido.

“Como plantel de Universidad de Chile, expresamos nuestra profunda tristeza por lo sucedido en el estadio de Independiente”, se lee en la publicación en las historias de Nicolás Ramírez, que también fue replicado por sus propios compañeros.

En esa línea, remarcaron que están preocupaos por el estado de salud de todos los hinchas que fueron brutalmente agredidos: “No estamos ajenos a ese dolor y esperamos, sinceramente, que estén en buenas condiciones y puedan volver pronto a sus hogares. Lo deportivo queda en segundo plano. Hoy la vida y salud de los hinchas es lo primero”.