3 de agosto de 2026 Inicio
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El desafiante mensaje de Eduardo Coudet en WhatsApp tras una nueva derrota de River

El Millonario cayó por quinto partido consecutivo y los hinchas explotaron en el Monumental, pero el cuerpo técnico resiste y recibió la banca de la dirigencia. El Chacho se fue sin hablar, pero se expresó a través de la aplicación.

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El desafiante mensaje de Eduardo Coudet en WhatsApp tras una nueva derrota de River

River perdió su cuarto partido al hilo, algo que no ocurre desde 1911, e hizo estallar nuevamente al Monumental. Luego de la derrota ante Rosario Central, Eduardo “Chacho” Coudet no habló con la prensa, pero sí lo hizo con un desafiante mensaje en su estado de WhatsApp.

River jugó con Rosario Central en el Monumental.
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“Los cagones no hacen historia”, se lee en la imagen con contundente mansaje que el propio entrenador eligió para su foto de perfil en la popular aplicación de mensajería. La misma la cambió luego de dejar el Monumental, tras la derrota por la mínima diferencia ante Rosario Central.

La frase pertenece al exarquero del Millonario, Ángel David Comizzo, que la lanzó en 2014, durante una conferencia de prensa posterior a la derrota de Monarcas Morelia por 3-2 ante América, en México. En aquella oportunidad, El Flaco se enojó con un periodista que se reía mientras respondía preguntas, lo enfrentó públicamente: “¿De qué te reís? Cagón, los cagones no hacen historia”.

Previo al encuentro por la tercera fecha del Torneo Clausura, desde River ya habían anticipado que ni el técnico ni los jugadores iban a hablar post choque, algo que se respetó a rajatablas. Aunque solo lo hizo a puertas cerradas, dentro del vestuario, primero con sus dirigidos y luego con el presidente Stéfano Di Carlo tras la caída ante su gente.

Al retirarse, solo saludó a la pasada, pero no se pronunció ante los micrófonos, por lo que prefirió hacerlo mediante este medio, pero ¿dejando en claro su postura de los rumores que viene surgiendo y del pedido del hincha de que de un paso al costado por el bajo rendimiento futbolístico del equipo?

Ante este panorama, el plantel volverá recién este martes a los entrenamientos, luego de que el plantel tuviera día libre este lunes, pensando ya en lo que será la próxima fecha, que será contra Tigre, en el marco de la cuarta fecha del Torneo Clausura. El cruce se jugará el sábado desde las 17 en el Don José Dellagiovanna.

Los números de Chacho Coudet desde que llegó a River

Eduardo “Chacho” Coudet llegó a River a inicios de marzo, en reemplazo de Marcelo Gallardo, donde tuvo unos primeros partidos esperanzadores, con triunfos contundentes, aunque resistido desde lo futbolístico y cumpliendo casi todos los objetivos.

Logró la clasificación a los octavos de final de la Copa Sudamericana luego de quedar primero en su grupo sin mayores complicaciones. El primer aviso llegó en el Superclásico, donde el Millonario perdió 1-0 como local ante Boca. Si bien llegó a disputar la final del Torneo Apertura, perdió ante Belgrano por 3 a 2.

Ya en el inicio de este semestre, fue el peor: perdió contra Aldosivi de Mar del Plata en la Copa Argentina y quedar eliminado en los 16avos de final. Por su parte, en el arranque del Torneo Clausura perdió los tres partidos que disputó: ante Barracas Central, Gimnasia y Esgrima La Plata y Rosario Central; todos ellos por 1-0.

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