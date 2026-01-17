Polémica en el boxeo: recibió una paliza, golpeó al rival con la pelea finalizada y terminó internado El dominicano Fausto "El Guerrero" Báez perdió por KO técnico en el segundo round a manos del argentino Facundo "El Negro" Dávila y protagonizó un inusual hecho: groggy y con el combate finalizado, tiró de una piña a su rival cuando estaba de espaldas. Luego, quedó internado en el Hospital Durán. Por + Seguir en







El dominicano Báez recibió una paliza del Negro Dávila.

Un polémico hecho sucedió en el estadio de la Federación Argentina de Box, en el barrio porteño de Almagro, en la victoria del boxeador argentino Facundo "El Negro" Dávila, por KO técnico en el segundo round ante el dominicano Fausto "El Guerrero" Báez: el pugilista extranjero, conmocionado por la paliza recibida, tiró a su rival de una piña con la pelea ya finalizada. Tras la insólita escena, el oriundo de Santo Domingo terminó internado en observación, en el Hospital Durán.

En la primera velada del año, en el corazón del boxeo argentino, se enfrentaron Dávila y Báez en un combate por la categoría superwelter, pautado a seis asaltos. Sin embargo, la pelea no tuvo equivalencias, y el representante de Lanús le propinó tal castigo al caribeño en los dos primeros rounds que el equipo del Guerrero decidió tirar la toalla y dar por finalizado el pleito, ante el delicado estado de conmoción de su boxeador.

fausto baez Lo insólito sucedió segundos después, cuando Báez, aturdido por la golpiza recibida, no entendió que había finalizado el cotejo y le asestó un gancho de derecha a Dávila, que festejaba la victoria de espaldas a su rival. El hecho no pasó a mayores, ya que ambos equipos entendieron el estado del dominicano y hasta su entrenador, Carlos Castaño, padre del excampeón mundial Brian Castaño, fue a pedir disculpas a la otra esquina.

La pareja y manager de Fausto Báez, Victoria Rodríguez, difundió una historia en la cuenta de Instagram del dominicano, que debió ser internado: "Fausto está estable, pero producto del cabezazo tienen que observarlo", comunicó inicialmente. Luego, sumó el primer diagnóstico: "Ya tenemos la tomografía. Tiene un golpe frontal leve que le provocó una pérdida de conciencia y un golpe en la nuca. Está mejorando de a poco, se encuentra estable y queda internado en el Hospital Durán bajo supervisión, ya que su relato aún no coincide con tiempo real en este momento. Su ojo derecho está nublado".

Además, añadió: "Como se lo dije al presidente de la FAB, que muy amablemente está acá en el hospital, hubiera estado bueno que frenaran la pelea al momento del golpe; por algo hay un arbitraje. Él no estaba bien, no tenía sentido seguir".

Mirá el insólito momento que vivió Dávila tras el KO técnico sobre Báez Embed Esta fue LA polémica de la noche. Muchos piden suspensión para Fausto Báez. Yo, viendo el castigo que recibió durante los dos rounds que duró la pelea + un choque de cabezas que lo dejó muy mareado segundos antes, creo que estaba en conmoción, completamente fuera de tiempo y… pic.twitter.com/NdCvxAYW5l — Luciano Jurnet (@tuchojurnet13) January 17, 2026