Conmebol suspendió por dopaje a un futbolista de un club argentino: quién es y qué habría consumido

El jugador dio positivo en un control realizado el 14 de mayo, luego de un partido correspondiente a la actual edición de la Copa Sudamericana.

Por
El jugador no podrá disputar tampoco partidos por el torneo argentino. 

El jugador no podrá disputar tampoco partidos por el torneo argentino.  

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) suspendió por dopaje a un futbolista de un equipo argentino, luego de que de positivo en un control de rutina realizado el 14 de mayo en un partido correspondiente a edición 2025 de la Copa Sudamericana.


Se trata de Juan Miritello, delantero de Defensa y Justicia, quien fue notificado de la suspensión, de manera provisoria, tras el duelo disputado ante Universidad Católica de Ecuador, que terminó 1-1 y fue válido por la fase de grupos del actual certamen continental.

"Suspender provisoriamente al jugador Juan Bautista Mirintello. Esta suspensión deberá cumplirse de conformidad al artículo del reglamento antidopaje de la Conmebol", expresa el artículo 1 de la resolución del comité disciplinario del organismo.


Juan Miritello, delantero de Defensa y Justicia.

Juan Miritello, delantero de Defensa y Justicia.

Debido a la sanción provisoria de la Conmebol, Miritello no está habilitado para disputar ningún torneo oficial con el conjunto de Florencio Varela, por lo que tampoco podrá formar parte de encuentros por el torneo local en Argentina.

Sanción por dopaje a Juan Miritello: qué habría consumido

Según consigna la información de TyC Sports, el jugador de 26 años habría consumido una droga social, la cual fue detectada, en una dosis baja, en el control realizado el 14 de mayo. A partir de este resultado positivo, se espera la contraprueba que se llevará a cabo con otro frasco.

