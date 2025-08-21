21 de agosto de 2025 Inicio
Masacre en Independiente: quién es el hincha de la U de Chile que cayó desde la tribuna y cómo sigue su salud

Desde el equipo chileno brindaron el parte médico de las personas que resultaron heridas en el enfrentamiento en Avellaneda. Alfaro tiene riesgo de vida debido a las graves heridas.

Gonzalo Alfaro sigue grave y pelea por su vida.

Después de los destrozos en la cancha de Independiente, la Universidad de Chile informó de manera oficial el listado de 19 heridos. Entre ellos se encuentra Gonzalo Alfaro, el hincha que cayó desde la tribuna y, debido a las graves heridas, pelea por su salud.

Condeno enérgicamente  la impactante violencia, señaló Infantino
Infantino pidió "sanciones ejemplificadoras" tras la barbarie entre Independiente y la U de Chile

Si bien se busca determinar el motivo que desató la barbarie y cómo continuará la llave, por el momento el foco está puesto en la salud de los heridos, que fueron trasladados al Hospital de Fiorito en Avellaneda. El más grave es Gonzalo Alfaro, el hincha que cayó de una de las tribunas y sufrió heridas profundas, por lo que debió ser intervenido quirúrgicamente y pelea por su vida.

De acuerdo con lo que informó Paula Avellaneda en Mañanas Argentinas por C5N, luego del partido ingresaron 12 heridos, dos de ellos fueron intervenidos durante la madrugada. La mayoría tenían politraumatismos, pero también hubo un apuñalado, otro fracturado, y un hincha con una herida en la cabeza

El detalle de los hinchas heridos de la U. de Chile

  • Gonzalo Alfaro, estado muy grave por caída en altura. Riesgo vital, en cirugía.
  • Jaime Mora, cirugía por fractura.
  • Pablo Mora, politraumatismo.
  • Brayan Martínez, apuñalado.
  • Ignacio Castro, sutura en la cabeza.
  • Diego Trujillo, politraumatismo.
  • Sebastián Aliste, politraumatismo.
  • Fernando Ortiz, politraumatismo de cráneo.
  • Hian Abreu, politraumatismo.
  • Carlos Mesa, politraumatismo.
  • Román Silva, politraumatismo.
  • Victoria Neira, politraumatismo.

El comunicado de CONMEBOL tras el desmadre en Independiente - U de Chile: cómo se definirá el pase a cuartos de final

Tras la batalla campal en durante el partido entre Independiente y Universidad de Chile, desde la Dirección de Competiciones y Operaciones de la Conmebol emitieron un comunicado donde anunció que el encuentro quedó "cancelado" y que el caso "será derivado a los Órganos Judiciales".

Horas después de los incidentes, que dejaron un total de al menos 18 heridos, dos de ellos en grave estado y cerca de 110 detenidos, desde la CONMEBOL emitieron un comunicado.

"La Dirección de Competiciones y Operaciones de la CONMEBOL informó que en función a la falta de garantías de seguridad por parte del club local y de las autoridades locales de seguridad, que garanticen la continuidad del partido entre Independiente (ARG) y Universidad de Chile (CHI) por los Octavos de Final de la CONMEBOL Sudamericana 2025, dicho encuentro queda cancelado", explicaron.

En esta línea, añadieron que teniendo en cuenta que se ha cumplido con lo establecido en el Manual de Clubes para situaciones similares, sin que la situación se haya subsanado, se procede a la cancelación del partido y el caso será derivado a los Órganos Judiciales de la CONMEBOL para futuras determinaciones.

"Toda la información de los hechos ocurridos dentro y fuera del estadio será enviada a la Comisión Disciplinaria de la Confederación Sudamericana de Fútbol", cerraron.

