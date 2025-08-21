Video: las brutales imágenes de la batalla campal en la cancha de Independiente

El encuentro fue suspendido por fuertes altercados entre ambas parcialidades que dejaron escenas terroríficas. Hay varias personas heridas de gravedad.

Los incidentes comenzaron en el primer tiempo y se agudizaron en la segunda mitad.

Graves incidentes entre hinchas de Independiente y U. de Chile: piedras, butacas incendiadas y brutales agresiones

El partido entre Independiente y la Universidad de Chile se suspendió por incidentes en las tribunas al comienzo del segundo tiempo , con el duelo igualado 1-1, válido por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana, llevado a cabo en el Estadio Libertadores de América.

Muchos de los hinchas de U. de Chile se retiran del Estadio. Recordemos que su equipo estaba CLASIFICANDO ante Independiente. Realmente insólito. pic.twitter.com/AoZ7DZ114l

Varios hinchas del conjunto visitante arrojaron objetos y proyectiles desde la tribuna Pavoni Alta hacia la Baja , donde se encontraban simpatizantes del “Rojo”, y lastimaron a varias de las personas que disfrutaban del espectáculo.

En cuanto a los proyectiles arrojados por los simpatizantes chilenos desde la bandeja superior de la cabecera en la que fueron ubicados, un hincha de Independiente posó junto con un hierro de más de un metro de longitud, el cuál habría sido arrancado y lanzado por la fanaticada de la visita.

El lamentable comportamiento del grupo de fanáticos del cuadro trasandino generó que varios hinchas del elenco de Avellaneda deban refugiarse debajo de los techos de las gradas y otros lastimados se metieron dentro del terreno de juego para detener el juego.

El altercado sucedió debido a que hinchas de la U. de Chile robaron y prendieron fuego una bandera de la parcialidad local. Ante esto, sus pares de Los Diablos Rojos intentaron alcanzar la zona en la que se encontraban los trasandinos.

Además, la voz del estadio pidió en reiteradas ocasiones que los hinchas del cuadro azul desalojen el estadio para que el juego pueda continuar. No obstante, los violentos fanáticos no cesaron con los ataques y permanecieron dentro de las inmediaciones del Libertadores de América. A su vez, buscaron elementos de limpieza y comenzaron a arrojarlos a las gradas de abajo.

A pesar de los actos de vandalismo la Policia no se hizo presente para controlar la situación y los incidentes continuaron con mayor violencia.

Una vez comenzados los incidentes, varios hinchas del “Rojo” se unieron en un canto pidiendo a la barra brava que acuda a la tribuna del equipo visitante, para defender a los socios del equipo de Avellaneda.

Ante la llegada de la hinchada los problemas se agravaron: empezaron las corridas, robos y agresiones multitudinarias, hacia los pocos chilenos que todavía no habían abandonado el estadio.

Las videos del terror en Avellaneda

Hincha de la U de Chile se arroja al vacío al ver que venía la Hinchada de Independiente.

CAOS TOTAL. Liberaron la zona. Era un partido de fútbol y terminó siendo una guerra.



— (@pipiluok) August 21, 2025

MASACRE en la tribuna sur: quedaron 10 chilenos y entraron 100 de la barra de #Independiente… esto termina MUY MUY mal.

Los liquidaron, los tienen contra la pared y los están fajando, desnudando, los desmayaron.



— Nelson Lafit (@nelsonlafit) August 21, 2025

Es una locura lo que está pasando, se metió la barra de Independiente a la tribuna de los chilenos y hay gente tirándose al vacío, papelón @CONMEBOL