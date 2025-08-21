21 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Video: las brutales imágenes de la batalla campal en la cancha de Independiente

El encuentro fue suspendido por fuertes altercados entre ambas parcialidades que dejaron escenas terroríficas. Hay varias personas heridas de gravedad.

Por
Los incidentes comenzaron en el primer tiempo y se agudizaron en la segunda mitad.

Los incidentes comenzaron en el primer tiempo y se agudizaron en la segunda mitad.

Los incidentes comenzaron en el arranque del segundo tiempo.
Te puede interesar:

Graves incidentes entre hinchas de Independiente y U. de Chile: piedras, butacas incendiadas y brutales agresiones

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/giraltpablo/status/1958353465878679997?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1958353465878679997%7Ctwgr%5Eb5e7e6845cf44fc921fdc1847a9451ad53cc0b90%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.c5n.com%2Fdeportes%2Findependiente-u-de-chile-copa-sudamericana-brutales-incidentes&partner=&hide_thread=false

El partido entre Independiente y la Universidad de Chile se suspendió por incidentes en las tribunas al comienzo del segundo tiempo, con el duelo igualado 1-1, válido por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana, llevado a cabo en el Estadio Libertadores de América.

Varios hinchas del conjunto visitante arrojaron objetos y proyectiles desde la tribuna Pavoni Alta hacia la Baja, donde se encontraban simpatizantes del “Rojo”, y lastimaron a varias de las personas que disfrutaban del espectáculo.

En cuanto a los proyectiles arrojados por los simpatizantes chilenos desde la bandeja superior de la cabecera en la que fueron ubicados, un hincha de Independiente posó junto con un hierro de más de un metro de longitud, el cuál habría sido arrancado y lanzado por la fanaticada de la visita.

El lamentable comportamiento del grupo de fanáticos del cuadro trasandino generó que varios hinchas del elenco de Avellaneda deban refugiarse debajo de los techos de las gradas y otros lastimados se metieron dentro del terreno de juego para detener el juego.

El altercado sucedió debido a que hinchas de la U. de Chile robaron y prendieron fuego una bandera de la parcialidad local. Ante esto, sus pares de Los Diablos Rojos intentaron alcanzar la zona en la que se encontraban los trasandinos.

Además, la voz del estadio pidió en reiteradas ocasiones que los hinchas del cuadro azul desalojen el estadio para que el juego pueda continuar. No obstante, los violentos fanáticos no cesaron con los ataques y permanecieron dentro de las inmediaciones del Libertadores de América. A su vez, buscaron elementos de limpieza y comenzaron a arrojarlos a las gradas de abajo.

A pesar de los actos de vandalismo la Policia no se hizo presente para controlar la situación y los incidentes continuaron con mayor violencia.

Una vez comenzados los incidentes, varios hinchas del “Rojo” se unieron en un canto pidiendo a la barra brava que acuda a la tribuna del equipo visitante, para defender a los socios del equipo de Avellaneda.

Ante la llegada de la hinchada los problemas se agravaron: empezaron las corridas, robos y agresiones multitudinarias, hacia los pocos chilenos que todavía no habían abandonado el estadio.

Las videos del terror en Avellaneda

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/pipiluok/status/1958359542045041068&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/nelsonlafit/status/1958354541596000720&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DePrimeraa/status/1958355664478314956&partner=&hide_thread=false
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/giraltpablo/status/1958353465878679997?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1958353465878679997%7Ctwgr%5Eb5e7e6845cf44fc921fdc1847a9451ad53cc0b90%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.c5n.com%2Fdeportes%2Findependiente-u-de-chile-copa-sudamericana-brutales-incidentes&partner=&hide_thread=false
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Independiente recibirá a la U de Chile desde las 21.30 en el Libertadores de América - Ricardo Bochini

Ni Fox ni ESPN: qué canal transmite Independiente vs. Universidad de Chile, por la Copa Sudamericana

El futbolista integró la Selección campeona de la Copa América 1991.

Jugó en Independiente y en la Selección argentina, y sorprende por su presente: saltó a la política

El juvenil de Vélez Dilan Godoy festeja su gol de penal.
play

Vélez se aprovechó del mal momento de Independiente, le ganó 2-1 y lo dejó último en la Zona B

Cada uno, con un contexto distinto, encontró en el fútbol una vía para comenzar de nuevo.

Tres jugadores que están en el fútbol argentino y estuvieron presos

Walter Mazzanti intenta escapar de la marca de los jugadores chilenos.
play

A Independiente no le salió una y perdió 1-0 en su visita a la U. de Chile por la ida de los octavos de final

Un día antes del límite, el empresario realizó el pago y selló la continuidad del equipo en la segunda división.

El club de un ex Boca, San Lorenzo e Independiente tuvo que pagar 90 mil dólares para no descender

Rating Cero

La pareja tiene por delante la división de bienes y la manutención de los tres menores.

Divorcio millonario: la fortuna en juego en la separación de Evangelina Anderson y Martín Demichelis

En medio del escándalo, revelaron la firme postura que tomó Lali Espósito con Gimena Accardi y Nico Vázquez

En medio del escándalo, revelaron la firme postura que tomó Lali Espósito con Gimena Accardi y Nico Vázquez

Wanda Nara destrozó a Mauro Icardi y lo acusó de acosarla: Ocupate de ser padre.

Wanda Nara destrozó a Mauro Icardi y lo acusó de acosarla: "Ocupate de ser padre"

Vetrano reaccionó a los rumores de infidelidad de su pareja con Accardi.

Qué hizo Cande Vetrano ante la supuesta infidelidad de Andrés Gil con Gimena Accardi

Actualmente, llegó a la gran N roja Romance in Style, la película de Netflix que está siendo de lo más visto. Se trata de un film de romance, comedia y pasión de 2022, que fue tendencia en los cines.
play

Romance in Style es la película de amor que no para de escalar como lo más visto de Netflix: cuál es la trama

Ahora, llegó a la gran N roja un nuevo lanzamiento estadounidense de 2009, se trata de ¿Qué pasó ayer?, la película hilarante que es tendencia en este sitio web consumido por millones de personas.
play

Qué pasó ayer volvió a Netflix y es de lo más visto: por qué es una de las películas más elegidas

últimas noticias

Los incidentes comenzaron en el primer tiempo y se agudizaron en la segunda mitad.

Video: las brutales imágenes de la batalla campal en la cancha de Independiente

Hace 1 hora
Milei echó al titular de la Agencia de Discapacidad tras el escándalo de los audios

Milei echó al titular de la Agencia de Discapacidad tras el escándalo de los audios

Hace 2 horas
Resultados del Loto Plus del miércoles 20 de agosto de 2025.

Loto Plus: resultado del sorteo 3806 del miércoles 20 de agosto de 2025

Hace 3 horas
Los incidentes comenzaron en el arranque del segundo tiempo.

Graves incidentes entre hinchas de Independiente y U. de Chile: piedras, butacas incendiadas y brutales agresiones

Hace 3 horas
play

Otra derrota para el Gobierno: Diputados aprobó la coparticipación automática de los ATN que impulsaban los gobernadores

Hace 4 horas