Barbarie en Independiente - U de Chile: al menos 18 heridos, uno de gravedad, y 110 detenidos La provincia de Buenos Aires publicó un parte oficial sobre lo sucedido por la noche del miércoles durante el encuentro de vuelta por los octavos de final de la Copa Sudamericana en el Libertadores de América: hay un hincha chileno que fue operado de urgencia y que lucha por su vida.







Conmebol anunció que el encuentro quedó "cancelado" y que el caso "será derivado a los Órganos Judiciales" Redes sociales

El partido de vuelta por los octavos de final de la Copa Sudamericana entre Independiente y la Universidad de Chile una verdad batalla campal con total violencia que finalmente fue cancelado tras la brutal pelea entre hinchas. En los primeros reportes de este jueves, se informó que al menos hay 18 personas heridas de nacionalidad chilena, dos de ellas en estado grave, y 110 detenidos.

Durante esta madrugada, dos hinchas ingresados al Hospital Fiorito fueron intervenidos quirúrgicamente por graves traumatismos craneoencefálicos: ambos presentaban fracturas con hundimiento y uno de ellos tenía además tres cortes. Los dos permanecen internados en la unidad de terapia intensiva, bajo pronóstico reservado, a la espera de su evolución.

Por su parte, desde el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires informó también que en la noche del miércoles un total de 11 heridos leves ingresaron al mismo centro médico, mientras que al Hospital Perón fueron derivados cinco pacientes con lesiones menores, entre ellos, uno con una herida de arma blanca.

En esa línea, desde el conjunto chileno también difundió el estado actualizado de los hinchas que fueron agredidos por simpatizantes de Rojo, y a diferencia de los que detalló la Provincia, mencionan a 19 heridos, de diversa consideración y de nacionalidad chilena, que están siendo atendidos en el Hospital Fiorito de Avellaneda, Hospital Wilde y Hospital Presidente Perón de Sarandí.

El recorrido fue encabezado por el presidente Michael Clark y el gerente general, Ignacio Asenjo, quienes visitaron los centros asistenciales en donde fueron derivados los hinchas de la U heridos en el estadio Libertadores de América.

El listado completo entregado por Universidad de Chile de los hinchas internados: En el Hospital Fiorito Gonzalo Alfaro, estado muy grave por caída en altura. Riesgo vital, en cirugía.

Jaime Mora, cirugía por fractura.

Pablo Mora, politraumatismo.

Brayan Martínez, apuñalado.

Ignacio Castro, sutura en la cabeza.

Diego Trujillo, politraumatismo.

Sebastián Aliste, politraumatismo.

Fernando Ortiz, politraumatismo de cráneo.

Hian Abreu, politraumatismo.

Carlos Mesa, politraumatismo.

Román Silva, politraumatismo.

Victoria Neira, politraumatismo Hospital Presidente Perón Andrés Villalobos, traumatismo de craneo (en observación).

Diego Montero, apuñalado en tórax superior y traumatismo de cráneo

Renato Urbina, traumatismo de cráneo. Hospital Wilde Joaquín Vaina, politraumatismo

Rubén Torres, politraumatismo

José Acuiada, politraumatismo

Patricio Valenzuela, politraumatismo Noticia en desarrollo.-