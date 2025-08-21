21 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Barbarie en Independiente - U de Chile: al menos 18 heridos, uno de gravedad, y 110 detenidos

La provincia de Buenos Aires publicó un parte oficial sobre lo sucedido por la noche del miércoles durante el encuentro de vuelta por los octavos de final de la Copa Sudamericana en el Libertadores de América: hay un hincha chileno que fue operado de urgencia y que lucha por su vida.

Por
Conmebol anunció que el encuentro quedó cancelado y que el caso será derivado a los Órganos Judiciales

Conmebol anunció que el encuentro quedó "cancelado" y que el caso "será derivado a los Órganos Judiciales"

Redes sociales

El partido de vuelta por los octavos de final de la Copa Sudamericana entre Independiente y la Universidad de Chile una verdad batalla campal con total violencia que finalmente fue cancelado tras la brutal pelea entre hinchas. En los primeros reportes de este jueves, se informó que al menos hay 18 personas heridas de nacionalidad chilena, dos de ellas en estado grave, y 110 detenidos.

Los incidentes comenzaron en el primer tiempo y se agudizaron en la segunda mitad.
Te puede interesar:

Video: las brutales imágenes de la batalla campal en la cancha de Independiente

Durante esta madrugada, dos hinchas ingresados al Hospital Fiorito fueron intervenidos quirúrgicamente por graves traumatismos craneoencefálicos: ambos presentaban fracturas con hundimiento y uno de ellos tenía además tres cortes. Los dos permanecen internados en la unidad de terapia intensiva, bajo pronóstico reservado, a la espera de su evolución.

Por su parte, desde el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires informó también que en la noche del miércoles un total de 11 heridos leves ingresaron al mismo centro médico, mientras que al Hospital Perón fueron derivados cinco pacientes con lesiones menores, entre ellos, uno con una herida de arma blanca.

En esa línea, desde el conjunto chileno también difundió el estado actualizado de los hinchas que fueron agredidos por simpatizantes de Rojo, y a diferencia de los que detalló la Provincia, mencionan a 19 heridos, de diversa consideración y de nacionalidad chilena, que están siendo atendidos en el Hospital Fiorito de Avellaneda, Hospital Wilde y Hospital Presidente Perón de Sarandí.

El recorrido fue encabezado por el presidente Michael Clark y el gerente general, Ignacio Asenjo, quienes visitaron los centros asistenciales en donde fueron derivados los hinchas de la U heridos en el estadio Libertadores de América.

El listado completo entregado por Universidad de Chile de los hinchas internados:

En el Hospital Fiorito

  • Gonzalo Alfaro, estado muy grave por caída en altura. Riesgo vital, en cirugía.
  • Jaime Mora, cirugía por fractura.
  • Pablo Mora, politraumatismo.
  • Brayan Martínez, apuñalado.
  • Ignacio Castro, sutura en la cabeza.
  • Diego Trujillo, politraumatismo.
  • Sebastián Aliste, politraumatismo.
  • Fernando Ortiz, politraumatismo de cráneo.
  • Hian Abreu, politraumatismo.
  • Carlos Mesa, politraumatismo.
  • Román Silva, politraumatismo.
  • Victoria Neira, politraumatismo

Hospital Presidente Perón

  • Andrés Villalobos, traumatismo de craneo (en observación).
  • Diego Montero, apuñalado en tórax superior y traumatismo de cráneo
  • Renato Urbina, traumatismo de cráneo.

Hospital Wilde

  • Joaquín Vaina, politraumatismo
  • Rubén Torres, politraumatismo
  • José Acuiada, politraumatismo
  • Patricio Valenzuela, politraumatismo

Noticia en desarrollo.-

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Los incidentes comenzaron en el arranque del segundo tiempo.

Graves incidentes entre hinchas de Independiente y U. de Chile: piedras, butacas incendiadas y brutales agresiones

Independiente recibirá a la U de Chile desde las 21.30 en el Libertadores de América - Ricardo Bochini

Ni Fox ni ESPN: qué canal transmite Independiente vs. Universidad de Chile, por la Copa Sudamericana

¿Se juegan las revanchas de Racing, Vélez y Huracán?

Alerta meteorológica por ciclogénesis en el AMBA: los partidos de Vélez, Racing y Huracán, en la mira

Walter Mazzanti intenta escapar de la marca de los jugadores chilenos.
play

A Independiente no le salió una y perdió 1-0 en su visita a la U. de Chile por la ida de los octavos de final

Gonzalo Alfaro sigue grave y pelea por su vida.

Masacre en Independiente: quién es el hincha de la U de Chile que cayó desde la tribuna y cómo sigue su salud

El comunicado de CONMEBOL tras el desmadre en Independiente - U de Chile: cómo se definirá el pase a cuartos de final

El comunicado de CONMEBOL tras el desmadre en Independiente - U de Chile: cómo se definirá el pase a cuartos de final

Rating Cero

La pareja tiene por delante la división de bienes y la manutención de los tres menores.

Divorcio millonario: la fortuna en juego en la separación de Evangelina Anderson y Martín Demichelis

En medio del escándalo, revelaron la firme postura que tomó Lali Espósito con Gimena Accardi y Nico Vázquez

En medio del escándalo, revelaron la firme postura que tomó Lali Espósito con Gimena Accardi y Nico Vázquez

Wanda Nara destrozó a Mauro Icardi y lo acusó de acosarla: Ocupate de ser padre.

Wanda Nara destrozó a Mauro Icardi y lo acusó de acosarla: "Ocupate de ser padre"

Vetrano reaccionó a los rumores de infidelidad de su pareja con Accardi.

Qué hizo Cande Vetrano ante la supuesta infidelidad de Andrés Gil con Gimena Accardi

Actualmente, llegó a la gran N roja Romance in Style, la película de Netflix que está siendo de lo más visto. Se trata de un film de romance, comedia y pasión de 2022, que fue tendencia en los cines.
play

Romance in Style es la película de amor que no para de escalar como lo más visto de Netflix: cuál es la trama

Ahora, llegó a la gran N roja un nuevo lanzamiento estadounidense de 2009, se trata de ¿Qué pasó ayer?, la película hilarante que es tendencia en este sitio web consumido por millones de personas.
play

Qué pasó ayer volvió a Netflix y es de lo más visto: por qué es una de las películas más elegidas

últimas noticias

Gonzalo Alfaro sigue grave y pelea por su vida.

Masacre en Independiente: quién es el hincha de la U de Chile que cayó desde la tribuna y cómo sigue su salud

Hace 2 minutos
La jubilación mínima se actualiza en septiembre y alcanzará los $320.214 más un bono de $70.000.

Jubilados que reciben la mínima de ANSES: cuándo cobro en septiembre 2025 con aumento

Hace 3 minutos
play

El Gobierno oficializó la salida de Diego Spagnuolo y también echó a otro director de ANDIS

Hace 15 minutos
El dólar oficial acumula un alza en lo que va de la semana.

El dólar se mantiene estable, pero apenas por encima de los $1.300

Hace 19 minutos
Conmebol anunció que el encuentro quedó cancelado y que el caso será derivado a los Órganos Judiciales

Barbarie en Independiente - U de Chile: al menos 18 heridos, uno de gravedad, y 110 detenidos

Hace 30 minutos