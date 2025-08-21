El mensaje de Gabriel Boric tras la barbarie en Independiente: "Está mal en demasiados sentidos"

El presidente de Chile condenó "la violencia en las barras hasta la evidente irresponsabilidad en la organización". "Y no, nada justifica un linchamiento. Nada", sentenció.

Luego de los brutales hechos ocurridos en la cancha de Independiente durante la noche del miércoles. en el partido frente a Universidad de Chile, el presidente del país trasandino, Gabriel Boric , manifestó su preocupación y cuestionó la organización del encuentro, correspondiente a los octavos de final de la Copa Sudamericana . "Y no, nada justifica un linchamiento. Nada" , sentenció.

" Lo sucedido en Avellaneda entre las hinchadas de Independiente y Universidad de Chile está mal en demasiados sentidos , desde la violencia en las barras hasta la evidente irresponsabilidad en la organización. La justicia deberá determinar los responsables", escribió el mandatario en su cuenta de X, luego de las violentas imágenes.

" Ahora nuestra prioridad como Gobierno es conocer el estado de nuestros compatriotas que han sido agredidos , asegurar su atención médica inmediata y que a quienes están detenidos se les respeten sus garantías. Para ello estamos trabajando con Embajada, Consulado, Cancillería y Ministerio del Interior. Y no, nada justifica un linchamiento. Nada", añadió.

Poco más tarde, ante la información sobre hinchas chilenos heridos y otros de los que no se tenían noticias, volvió a recurrir a la red social. "Le he encargado a nuestro embajador en Argentina José Antonio Viera Gallo que se dirija personalmente tanto a la Comisaría donde están detenidos los hinchas de la U como al Hospital donde se encuentran los heridos para garantizar la seguridad de nuestros compatriotas" , tuiteó.

Luego, ya el jueves, informó que "dada la gravedad de lo sucedido ayer en Argentina con el inaceptable linchamiento de chilenos en el estadio de Independiente, he instruido al Ministro del Interior Álvaro Elizalde que viaje a Buenos Aires para, junto con el Embajador, acompañar personalmente a los heridos y revisar la situación de los detenidos ".

Lo sucedido en Avellaneda entre las hinchadas de Independiente y Universidad de Chile está mal en demasiados sentidos, desde la violencia en las barras hasta la evidente irresponsabilidad en la organización. La justicia deberá determinar los responsables. Ahora nuestra…

"La violencia no tiene ninguna justificación, de ningún lado, y vamos a proteger los derechos de nuestros ciudadanos sin perjuicio de las responsabilidades que pueda establecer la justicia", sostuvo.

Dada la gravedad de lo sucedido ayer en Argentina con el inaceptable linchamiento de chilenos en el estadio de Independiente, he instruido al Ministro del Interior Álvaro Elizalde que viaje a Buenos Aires para, junto con el

Embajador, acompañar personalmente a los heridos y…

Video: las brutales imágenes de la batalla campal en la cancha de Independiente

El partido entre Independiente y la Universidad de Chile se suspendió por incidentes en las tribunas al comienzo del segundo tiempo, con el duelo igualado 1-1, válido por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana, llevado a cabo en el Estadio Libertadores de América.

Varios hinchas del conjunto visitante arrojaron objetos y proyectiles desde la tribuna Pavoni Alta hacia la Baja, donde se encontraban simpatizantes del “Rojo”, y lastimaron a varias de las personas que disfrutaban del espectáculo.

En cuanto a los proyectiles arrojados por los simpatizantes chilenos desde la bandeja superior de la cabecera en la que fueron ubicados, un hincha de Independiente posó junto con un hierro de más de un metro de longitud, el cuál habría sido arrancado y lanzado por la fanaticada de la visita.

El lamentable comportamiento del grupo de fanáticos del cuadro trasandino generó que varios hinchas del elenco de Avellaneda deban refugiarse debajo de los techos de las gradas y otros lastimados se metieron dentro del terreno de juego para detener el juego.

El altercado sucedió debido a que hinchas de la U. de Chile robaron y prendieron fuego una bandera de la parcialidad local. Ante esto, sus pares de Los Diablos Rojos intentaron alcanzar la zona en la que se encontraban los trasandinos.

Muchos de los hinchas de U. de Chile se retiran del Estadio.

Recordemos que su equipo estaba CLASIFICANDO ante Independiente. Realmente insólito.



Recordemos que su equipo estaba CLASIFICANDO ante Independiente. Realmente insólito.pic.twitter.com/AoZ7DZ114l — Pablo Giralt (@giraltpablo) August 21, 2025

Además, la voz del estadio pidió en reiteradas ocasiones que los hinchas del cuadro azul desalojen el estadio para que el juego pueda continuar. No obstante, los violentos fanáticos no cesaron con los ataques y permanecieron dentro de las inmediaciones del Libertadores de América. A su vez, buscaron elementos de limpieza y comenzaron a arrojarlos a las gradas de abajo.

A pesar de los actos de vandalismo la Policía no se hizo presente para controlar la situación y los incidentes continuaron con mayor violencia. Una vez comenzados los incidentes, varios hinchas del Rojo se unieron en un canto pidiendo a la barra brava que acuda a la tribuna del equipo visitante, para defender a los socios del equipo de Avellaneda.

Ante la llegada de la hinchada los problemas se agravaron: empezaron las corridas, robos y agresiones multitudinarias, hacia los pocos chilenos que todavía no habían abandonado el estadio.

Hincha de la U de Chile se arroja al vacío al ver que venía la Hinchada de Independiente.

CAOS TOTAL. Liberaron la zona. Era un partido de fútbol y terminó siendo una guerra.



CAOS TOTAL. Liberaron la zona. Era un partido de fútbol y terminó siendo una guerra.pic.twitter.com/o4fLDYQerF — (@pipiluok) August 21, 2025