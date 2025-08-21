IR A
Está en Netflix y se acaba de confirmar su segunda temporada: es una serie excelente

La producción, protagonizada por Matthew Goode como el detective Carl Morck, se posicionó como una de las propuestas más sólidas del catálogo de la plataforma de streaming.

Los fanáticos de Dept. Q no ocultaron su entusiasmo ante el anuncio.

Netflix volvió a sorprender a sus suscriptores con una noticia que dejó una ola de celebraciones en redes sociales. La plataforma de streaming confirmó oficialmente la continuidad de Dept. Q, el thriller policial británico que conquistó audiencias en todos el mundo desde su debut en mayo.

Esta decisión llega luego del rotundo éxito de la primera temporada, que logró mantenerse durante seis semanas consecutivas en el Top 10 de la plataforma y alcanzó un impresionante 88% de aprobación en Rotten Tomatoes. De esta forma, tendrá una segunda temporada.

La serie, protagonizada por Matthew Goode como el detective Carl Morck, se posicionó como una de las propuestas más sólidas del catálogo de Netflix en el género policial. Basada en las exitosas novelas de Jussi Adler-Olsen, esta adaptación británica transporta la acción desde Dinamarca hasta Edimburgo, creando una atmósfera gótica única que cautivó tanto a la crítica como al público.

Scott Frank, reconocido por sus trabajos en Gambito de dama y Godless, regresa como creador y showrunner para continuar desarrollando este intrigante relato.

Los fanáticos de Dept. Q no ocultaron su entusiasmo ante el anuncio, especialmente después de tener incertidumbre ante la posibilidad de que la producción pudiera sufrir el mismo destino que otras series canceladas abruptamente por la plataforma. El regreso de Matthew Goode al papel del inspector jefe Carl Morck garantiza la continuidad de la compleja personalidad que define al protagonista, mientras que el resto del elenco principal también retornará para explorar nuevos misterios sin resolver en la capital escocesa.

dept-q.webp

De qué trata Dept. Q, la serie que tendrá una segunda temporada en Netflix

Dept. Q presenta la historia del inspector jefe Carl Morck, un detective excepcionalmente talentoso pero socialmente problemático que trabaja en Edimburgo. Después de sobrevivir a un violento enfrentamiento armado que costó la vida a un joven oficial y dejó paralizado a su compañero, Morck queda traumatizado y es trasladado como castigo al recién creado Departamento Q.

Esta unidad, diseñada como una maniobra de relaciones públicas para investigar expedientes archivados, se convierte inesperadamente en el lugar donde Morck encuentra una nueva oportunidad de redención profesional. Lo que inicialmente parece un destierro se transforma en una segunda oportunidad cuando Morck comienza a formar un equipo heterogéneo de personas con mucho que demostrar.

dept q.webp

Junto a Assad, un asistente de origen sirio interpretado por Alexej Manvelov, y Rose, una cadete ambiciosa encarnada por Leah Byrne, el detective se sumerge en la investigación del caso que define la primera temporada: la misteriosa desaparición de Merritt Lingard, una fiscal que se desvaneció años atrás bajo circunstancias inexplicables.

La serie incluye tanto elementos de drama psicológico como investigación criminal, explorando tanto los traumas personales de los protagonistas como los secretos que rodean los casos sin resolver en la sombría Edimburgo.

