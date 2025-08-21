Las plataformas de streaming como Netflix continúan sorprendiendo con estrenos que rápidamente se convierten en fenómenos de audiencia. Cada lanzamiento genera expectativa entre los usuarios, que buscan sumarse a las historias más comentadas del momento.
Algunos films logran captar la atención masiva desde su llegada, gracias a tramas que combinan humor, drama o aventura en dosis que mantienen enganchado al espectador. En el caso de Qué Pasó ayer, es un film que promete entretenimiento intenso y memorables anécdotas que se comparten más allá de la pantalla.
Sinopsis de ¿Qué pasó ayer?, la película hilarante que es furor en Netflix
hangover carlos.jpg
Dos días antes de su boda, Doug y tres amigos viajan a Las Vegas para una fiesta inolvidable y salvaje. De hecho, cuando los tres acompañantes despiertan la mañana siguiente, no recuerdan nada ni encuentran a Doug. Con poco tiempo por delante, los tres amigos intentan recordar sus pasos y encontrar a Doug para que regrese a Los Ángeles para su boda.
Tráiler de ¿Qué pasó ayer?
Embed - The Hangover: ¿Que Paso Ayer? (2009) Tráiler Oficial Doblado al Español Latino[HD]
Reparto de ¿Qué pasó ayer?
- Bradley Cooper como Phil Wenneck
- Zach Galifianakis como Alan Garner
- Ed Helms como Stuart Price
- Todd Phillips como Sr. Creepy
- Justin Bartha como Doug Billings
- Ken Jeong como Leslie Chow
- Heather Graham como Jade
- Sasha Barrese como Tracy