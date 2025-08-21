IR A
Cuatro amigos, una noche de descontrol y mil anécdotas: cuál es la película que desde que llegó a Netflix es la más vista de la plataforma

Este tipo de producciones suele convertirse en tema de conversación tanto en redes sociales como en boca a boca.

Las plataformas de streaming como Netflix continúan sorprendiendo con estrenos que rápidamente se convierten en fenómenos de audiencia. Cada lanzamiento genera expectativa entre los usuarios, que buscan sumarse a las historias más comentadas del momento.

Está en Netflix y se acaba de confirmar su segunda temporada: es una serie excelente

Algunos films logran captar la atención masiva desde su llegada, gracias a tramas que combinan humor, drama o aventura en dosis que mantienen enganchado al espectador. En el caso de Qué Pasó ayer, es un film que promete entretenimiento intenso y memorables anécdotas que se comparten más allá de la pantalla.

Sinopsis de ¿Qué pasó ayer?, la película hilarante que es furor en Netflix

Dos días antes de su boda, Doug y tres amigos viajan a Las Vegas para una fiesta inolvidable y salvaje. De hecho, cuando los tres acompañantes despiertan la mañana siguiente, no recuerdan nada ni encuentran a Doug. Con poco tiempo por delante, los tres amigos intentan recordar sus pasos y encontrar a Doug para que regrese a Los Ángeles para su boda.

Tráiler de ¿Qué pasó ayer?

Embed - The Hangover: ¿Que Paso Ayer? (2009) Tráiler Oficial Doblado al Español Latino[HD]

Reparto de ¿Qué pasó ayer?

  • Bradley Cooper como Phil Wenneck
  • Zach Galifianakis como Alan Garner
  • Ed Helms como Stuart Price
  • Todd Phillips como Sr. Creepy
  • Justin Bartha como Doug Billings
  • Ken Jeong como Leslie Chow
  • Heather Graham como Jade
  • Sasha Barrese como Tracy
