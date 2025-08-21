Javier Milei apuntó contra la oposición tras los reveses en el Congreso: "Nos aprobaban las cosas porque creían que iban a salir mal"

El Presidente analizó las derrotas del oficialismo sobre la agenda legislativa y aseguró que "la gente está ilusionada y la política aterrada" porque "las ideas de la libertad funcionan". "Los crueles liberales sacamos a 12 millones de la pobreza", insistió.

El presidente Javier Milei cerró este jueves el Council de las Américas 2025, llevado a cabo en el Hotel Alvear de la Ciudad de Buenos Aires, desde donde cargó contra la oposición por los reveses sufridos en el Congreso de la Nación y recordó que antes " nos aprobaban las cosas porque creían que iban a salir mal" .

“Ayer asistimos a un espectáculo macabro en el Congreso” , señaló el jefe de Estado en un extenso discurso ante empresarios, inversores y dirigentes nacionales donde apuntó el kirchnerismo, a quien lo acusó de querer “quebrar el Estado Nacional”.

"No tienen otra intención que volver al país al peor momento del 2023. Quieren destruir al país, romper la economía, porque saben que la suya siempre va a estar. Siempre vivieron de la política, se aumentaron los sueldos a gusto", describió ante la presencia del círculo rojo .

En el mismo sentido, aseguró que el principal espacio opositor al Gobierno “no conoce en carne propia lo que es sufrir un país con inflación, caos económico, sin oportunidades laborales ni horizonte, porque siempre vivieron de la política, todos en su familia y amigos viven del Estado”.

Tras realizar una fuerte defensa de su gestión, Milei aseguró, de cara a los próximos comicios legislativos, que "la gente está ilusionada y la política aterrada" porque "las ideas de la libertad funcionan". "Los crueles liberales sacamos a 12 millones de la pobreza", recordó.

El jefe de Estado también puso el foco en los comicios legislativos bonaerenses que se llevarán a cabo en septiembre y los nacionales de octubre. "Estamos en año electoral. Si miran los números de las encuestas entenderán lo que pasa. Estamos en un momento bisagra, con la posibilidad de terminar definitivamente con el kirchnerismo”, planteó en un primer momento.

Luego cargó en duros términos contra el gobernador Axel Kicillof, a quien lo acusó de desdoblar las elecciones en su distrito "porque no puede enfrentar al Gobierno de manera genuina”.

“El 7 de septiembre es una fecha importante, porque el kirchnerismo va a tirar todo ahí. Intentarán todo tipo de fraude, voto cadena, urna embarazada, punteros que compran colegios, más el fraude de las candidaturas testimoniales, intendentes tirando todo el aparato”, explicó.

A su vez, analizó que ambos comicios representan "una señal de alarma para los kirchneristas, saben que se les acaba el tiempo, saben que vamos a arrasar y les vamos a quitar los asientos que hoy utilizan para su propio beneficio".

"Por eso están desesperados, echando mano a cualquier recurso a su alcance para detonar el orden macroeconómico y generar una crisis que termine con el Gobierno elegido por el voto popular", agregó al retomar sus criticas a los vetos rechazados y proyectos aprobados en Diputados.

La advertencia por el ausentismo electoral: "No votar no es una opción"

"Nos van a poder juzgar por los resultados obtenidos. Aún queda mucho. Primero debemos asentar cimientos seguros para que el edificio no colapse. Eso es lo que hicimos en este primer tramo de la gestión. Nuestra intención es hacer las cosas bien y no rápido. El ejemplo es la salida del cepo cambiaria, sin disparada del dólar ni de la inflación", apuntó el Presidente en su discurso.

Durante su mensaje en el Council de las Américas, Milei advirtió que "no votar no es una opción viable en esta oportunidad, porque del otro lado hay pirómanos fiscales dispuestos a ir a votar cuantas veces sean necesarias para quedarse con el fruto de nuestro esfuerzo. Nunca les interesó otra cosa, por lo que depende de nosotros inclinar la balanza y decirles 'Nunca Más'".