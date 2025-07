Independiente selló la llegada de un jugador de Boca y busca sumar a otro

A días del cierre del mercado de pases, Independiente aún no se retiró: cerró la llegada de un nuevo refuerzo, el lateral, Marcelo Saracchi . Pero, además va en busca de otro jugador de Boca, Marcos Rojos .

Se espera que el lateral sea confirmado en las horas como nuevo futbolista del equipo de Julio Vaccari, luego del acuerdo verbal entre los presidentes, Juan Román Riquelme y Néstor Grindetti. El ex – River podría pasar por la clínica este martes para realizarse los estudios médicos y posteriormente firmar el contrato.

saracchi El uruguayo Saracchi metió su primer gol con la camiseta de Boca.

La llegada del uruguayo a Avellaneda será para suplantar la ida de Álvaro Angulo a Pumas de México, quien debutó este domingo con un gol. Saracchi, que disputó un total 51 partidos y marcó 4 goles con la camiseta azul y amarilla, viene de sumar solo unos minutos contra Bayern Munich en el Mundial de Clubes desde la llegada de Miguel Ángel Russo, ya que corría por detrás de Lautaro Blanco y Frank Fabra.

El período de fichajes tenía como fecha límite este 10 de julio por la noche, pero ante el pedido de la gran mayoría de los clubes, desde la institución madre del fútbol argentino comandada por su presidente Claudio “Chiqui” Tapia, informaron que ahora será hasta el jueves 24 de julio.

¿Marcos Rojo también se muda a Avellaneda?

Sin lugar en Boca, Marcos Rojo ya había anunciado que tras el Mundial de Clubes abandonará el club de La Ribera y todavía está buscando cuál será su futuro.

Con algunos sondeos, hace meses de emigrar a Inter Miami, y en las últimas semanas surgió la posibilidad de regresar a Estudiantes, pero tras quedar frenada las negociaciones ahora surgió en la consideración de Independiente.

Marcos Rojo Boca Redes sociales

Según trascendió, Diego Colotto miembro de la secretaria técnica del conjunto de Avellaneda se contactó con el defensor para saber sobre su situación y manifestarle un interés por sumarlo a las filas de ese lado de Avellaneda.

En ese sentido, el periodista Diego Monorig señaló que Boca “está expectante” por el futuro del ex – Manchester United. “Del lado de Estudiantes todavía no hay acuerdo, no le dio la propuesta y ante ese tiempo de espera Diego Colotto (secretario técnico de Independiente) se comunicó con Rojo, la prioridad de Rojo es Estudiante, pero ante tanta espera Rojo comienza a tomar una decisión”, señaló.