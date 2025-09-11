11 de septiembre de 2025 Inicio
El FBI publicó imágenes de una "persona de interés" por el asesinato de Charlie Kirk

Tras recuperar un arma que habría sido utilizada para cometer el crimen del influencer conservador, ahora la Oficina Federal de Investigación reveló las primeras fotografías de un hombre vinculado con el homicidio.

El sospechoso que identificó el FBI.

El FBI publicó las primeras imágenes de una "persona de interés" relacionado con el crimen de Charlie Kirk, el activista pro Donald Trump, durante un acto en la Universidad del Valle de Utah. Desde la Oficina Federal de Investigación compartieron un formulario para poder recolectar información sobre este sujeto.

Asesinato de Charlie Kirk: cómo los medios y figuras estadounidenses reflejaron la muerte del activista pro Trump
La reacción de los medios y referentes de Estados Unidos tras la muerte de Charlie Kirk

"Solicitamos la ayuda del público para identificar a esta persona de interés en relación con el tiroteo fatal de Charlie Kirk en la Universidad del Valle de Utah. 1-800-LLAME AL FBI", expresaron en un posteo de la red social X.

Eso no es todo, la investigación avanza, el agente especial Robert Bohls del FBI, en conferencia de prensa, detalló que el arma homicida es un "rifle de alto poder, de cerrojo", el cual ya fue "recuperado en un área boscosa hacia donde huyó el tirador".

En relación con el posible sospechoso, informaron que "estamos trabajando con algunas tecnologías y formas de identificar a esta persona. Si no tenemos éxito, nos dirigiremos a ustedes como medios de comunicación y lo haremos público para ayudarnos a identificarlo. Pero confiamos en nuestras capacidades ahora mismo".

Además, detallaron que creen que el sospechoso "parece ser de edad universitaria", por lo que se pudo mezclar entre los cientos de asistentes al evento y, pasó desapercibido.

Por último, el FBI realizó otro posteo en redes sociales donde ofrecieron una "recompensa de hasta $100,000 por información que conduzca a la identificación y arresto de los responsables del asesinato de Charlie Kirk el 10 de septiembre de 2025 en la Universidad del Valle de Utah en Orem, Utah".

Donald Trump anunció que condecorará a Charlie Kirk tras su asesinato

Estados Unidos continúa conmocionado por el asesinato de Charlie Kirk durante un acto en Utah. En este marco, el presidente Donald Trump anunció que condecorará al influencer conservador con la Medalla Presidencial de la Libertad, así lo contó durante su discurso en un nuevo acto aniversario del atentado terrorista a las Torres Gemelas.

Tras conmemorar a los ciudadanos fallecidos durante el ataque del 11 de septiembre de 2001, Trump comenzó su discurso recordando al influencer: "Charlie fue un gigante de su generación, un defensor de la libertad y una inspiración para millones de personas".

En esa línea añadió que "Lo extrañamos mucho, pero no me cabe duda de que la voz de Charlie y la valentía que infundió en los corazones de innumerables personas, especialmente jóvenes, perdurarán".

El joven de 31 años, fundador de Turning Point USA y figura prominente del Partido Republicano, falleció el miércoles tras recibir un disparo en la garganta durante un acto que realizaba en la Universidad del Valle de Utah, reunido con cientos de miles de personas.

La Medalla Presidencial de la Libertad fue creada en 1963 por el presidente John F. Kennedy reconoce a quienes han hecho contribuciones excepcionales a la seguridad nacional, la paz mundial o al progreso cultural y social. Entre los distinguidos figuran nombres como Martin Luther King Jr., Rosa Parks, la Madre Teresa de Calcuta, Angela Merkel y Steven Spielberg. En el deporte, leyendas como Muhammad Ali, Michael Jordan y Simone Biles también han sido homenajeados.

