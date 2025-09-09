9 de septiembre de 2025 Inicio
En Vivo

Boca volvió a los entrenamientos sin Miguel Ángel Russo: cuándo regresará el entrenador

El director técnico se ausentó de la práctica del plantel xeneize, ya que se encuentra en reposo debido a una infección urinaria que le detectaron la semana pasada.

Por
Russo continúa con la recuperación.

Russo continúa con la recuperación.

Prensa de Boca

El torneo Clausura volverá al ruedo este fin de semana y Boca regresó a los entrenamientos este martes con una gran ausencia: Miguel Ángel Russo. El entrenador había sido internado por una infección urinaria la semana pasada, luego recibió el alta médica, aunque todavía no se sumará a las prácticas.

Conmoción en el fútbol: murió un exarquero de Boca en un accidente de tránsito luego de descompensarse.
Te puede interesar:

Conmoción en el fútbol: murió un exarquero de Boca por una descompensación mientras manejaba

El martes pasado pasó por la clínica Fleni para someterse a los controles médicos que debe hacerse dos veces por semana, pero lo internaron y luego de tres días, recibió el alta y volvió a su casa.

Tras esos días de reposo, este lunes volvió a la clínica para someterse a chequeos médicos y se decidió que todavía no iba a conducir la práctica en Ezeiza, pese a que en los últimos días ha mostrado una evolución positiva y la decisión será “día a día”.

Tal como sucedió este lunes, sus ayudantes de campo, Claudio Úbeda y Juvenal Rodríguez, estarán al frente de los entrenamientos hasta que Miguel pueda regresar, de cara a lo que será su participación en el Torneo Clausura.

Boca entrenamiento

Cuándo vuelve a jugar Boca

A la espera de la evolución de Miguel Ángel Russo, Boca ya está enfocado en lo que será su próximo encuentro por la 8° fecha del Torneo Clausura, en el choque interzonal frente a Rosario Central.

Tras el parate del torneo local por la última doble fecha FIFA para las Eliminatorias 2026, el cotejo se disputará el domingo 14 de septiembre ante el Canalla en el Gigante de Arroyito a partir de las 17.30.

El Xeneize viene de una buena racha positiva tras haber cortado una sequía de 12 partidos sin ganar: ganó frente a Independiente Rivadavia de Mendoza y Banfield, lo que no solo lo posicionó en los primeros puestos de la Zona A para asegurarse el pase a los octavos de final, sino también para la clasificación de la Copa Libertadores 2026.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Ángel Di María y Leandro Paredes.

Di María palpitó su duelo con Paredes: "Es una persona muy especial para mí"

Boca tuvo un buen mercado de pases de mediados de año.

Recibió mucho dinero: el balance de Boca en este mercado de pases

Este futbolista ganó la Copa Intercontinental 2003 con Boca.

Lo querían Boca y River, y reveló por qué terminó inclinándose por el "Xeneize"

El entrenadorde 69 años estuvo tres días internado.

Miguel Ángel Russo fue dado de alta tras superar una infección urinaria

La copa será del 2 al 18 de octubre en Argentina.

Copa Libertadores Femenina 2025: Boca y San Lorenzo conocieron a sus rivales

El entrenador de 69 años continuará internado.

Russo continuará internado por infección urinaria: su estado de salud

Rating Cero

Wanda Nara quedó expuesta luego de las palabras de L-Gante.
play

L-Gante desmintió a Wanda Nara: "No hubo ninguna propuesta de nada..."

Mario Pergolini sorprendió con sus duras críticas contra Javier Milei.

Pergolini destruyó a Milei: "Se gobierna con cabeza, no gritando como un niño"

La comedia estadounidense recibió varios premios y reconocimientos a lo largo de los años.

Las mejores series para aprender inglés: de Friends a House of Cards

Esta película incluye secuestros, acción, mucho suspenso y está entre lo más visto de Netflix.
play

Esta película incluye secuestros, acción y mucho suspenso y está entre lo más visto de Netflix: cuál es

Tras casi dos décadas juntos, Evangelina Anderson y Martín Demichelis anunciaron su separación, ¿quién es el cantante que la estaría cortejando?

Tras separarse de Martín Demichelis, Evangelina Anderson tendría detrás a un famoso cantante

Mientras atraviesa un duelo personal, una detective debe encontrar el culpable de una serie de asesinatos en Finlandia.
play

Está en Netflix, es una serie nórdica y se destaca entre los dramas policiales

últimas noticias

El operativo se realizó este martes en la zona oeste de Córdoba capital.

Córdoba: investigan a un pastor evangélico por trata de personas y explotación

Hace 23 minutos
Tras el silencio postderrota electoral, tuiteó Javier Milei: La Libertad Avanza o Argentina retrocede

Tras el silencio postderrota electoral, tuiteó Milei: "La Libertad Avanza o Argentina retrocede"

Hace 29 minutos
play
Wanda Nara quedó expuesta luego de las palabras de L-Gante.

L-Gante desmintió a Wanda Nara: "No hubo ninguna propuesta de nada..."

Hace 41 minutos
Otras 15 líneas de colectivo ya tienen nuevas alternativas de pago a la SUBE en el AMBA.

Otras 15 líneas de colectivo ya tienen nuevas alternativas de pago a la SUBE en el AMBA: cuáles son

Hace 51 minutos
Las autoridades levantaron la prohibición sobre las redes sociales pero los disturbios continúan.

Crisis en Nepal: golpearon y tiraron al río al ministro de finanzas

Hace 51 minutos