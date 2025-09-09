Boca volvió a los entrenamientos sin Miguel Ángel Russo: cuándo regresará el entrenador

El torneo Clausura volverá al ruedo este fin de semana y Boca regresó a los entrenamientos este martes con una gran ausencia: Miguel Ángel Russo. El entrenador había sido internado por una infección urinaria la semana pasada, luego recibió el alta médica, aunque todavía no se sumará a las prácticas.
El martes pasado pasó por la clínica Fleni para someterse a los controles médicos que debe hacerse dos veces por semana, pero lo internaron y luego de tres días, recibió el alta y volvió a su casa.
Tras esos días de reposo, este lunes volvió a la clínica para someterse a chequeos médicos y se decidió que todavía no iba a conducir la práctica en Ezeiza, pese a que en los últimos días ha mostrado una evolución positiva y la decisión será “día a día”.
Tal como sucedió este lunes, sus ayudantes de campo, Claudio Úbeda y Juvenal Rodríguez, estarán al frente de los entrenamientos hasta que Miguel pueda regresar, de cara a lo que será su participación en el Torneo Clausura.
Boca entrenamiento
X: Boca Juniors
Cuándo vuelve a jugar Boca
A la espera de la evolución de Miguel Ángel Russo, Boca ya está enfocado en lo que será su próximo encuentro por la 8° fecha del Torneo Clausura, en el choque interzonal frente a Rosario Central.
Tras el parate del torneo local por la última doble fecha FIFA para las Eliminatorias 2026, el cotejo se disputará el domingo 14 de septiembre ante el Canalla en el Gigante de Arroyito a partir de las 17.30.
El Xeneize viene de una buena racha positiva tras haber cortado una sequía de 12 partidos sin ganar: ganó frente a Independiente Rivadavia de Mendoza y Banfield, lo que no solo lo posicionó en los primeros puestos de la Zona A para asegurarse el pase a los octavos de final, sino también para la clasificación de la Copa Libertadores 2026.