Boca volvió a los entrenamientos sin Miguel Ángel Russo: cuándo regresará el entrenador El director técnico se ausentó de la práctica del plantel xeneize, ya que se encuentra en reposo debido a una infección urinaria que le detectaron la semana pasada.







Russo continúa con la recuperación. Prensa de Boca

El torneo Clausura volverá al ruedo este fin de semana y Boca regresó a los entrenamientos este martes con una gran ausencia: Miguel Ángel Russo. El entrenador había sido internado por una infección urinaria la semana pasada, luego recibió el alta médica, aunque todavía no se sumará a las prácticas.

El martes pasado pasó por la clínica Fleni para someterse a los controles médicos que debe hacerse dos veces por semana, pero lo internaron y luego de tres días, recibió el alta y volvió a su casa.

Tras esos días de reposo, este lunes volvió a la clínica para someterse a chequeos médicos y se decidió que todavía no iba a conducir la práctica en Ezeiza, pese a que en los últimos días ha mostrado una evolución positiva y la decisión será “día a día”.

Tal como sucedió este lunes, sus ayudantes de campo, Claudio Úbeda y Juvenal Rodríguez, estarán al frente de los entrenamientos hasta que Miguel pueda regresar, de cara a lo que será su participación en el Torneo Clausura.

Boca entrenamiento X: Boca Juniors Cuándo vuelve a jugar Boca A la espera de la evolución de Miguel Ángel Russo, Boca ya está enfocado en lo que será su próximo encuentro por la 8° fecha del Torneo Clausura, en el choque interzonal frente a Rosario Central.