La salud de Miguel Ángel Russo, en la mira: ¿llega a dirigir a Boca ante Rosario Central? El entrenador aún no regresó a los entrenamientos desde que fue internado y dado de alta. El Xeneize jugará este domingo en el Gigante de Arroyito. Por







Russo fue dado de alta, pero podría no viajar a Rosario. Prensa de Boca

Tras el parate por la fecha de Eliminatorias FIFA, Boca ya está con la cabeza puesta en el encuentro que disputará este fin de semana por la 8° fecha del Torneo Clausura frente a Rosario Central. Pero al mismo tiempo, está a la espera de los avances en la salud de su entrenador, Miguel Ángel Russo. ¿Dirigirá al Xeneize en Rosario?

Ruso había sido internado hace más de una semana por una infección urinaria, y si bien fue dado de alta, debió seguir el tratamiento y reposo en su casa, pero desde entonces no regresó a los entrenamientos.

En el inicio de la semana, quienes estuvieron al mando de los trabajos fueron los ayudantes de campo del ex - San Lorenzo, Claudio Úbeda y Juvenal Rodríguez, y de cara a lo que será el encuentro el domingo en Rosario. Este jueves se realizará una práctica de fútbol en la Bombonera, pero no se prevé su presencia allí tampoco, aunque están en permanente contacto.

Es que los médicos le recomendaron a Miguelo no viajar a Rosario para que pueda continuar con su recuperación en su domicilio, sin embargo, sería una decisión contra la voluntad del propio técnico, que se encuentra motivado por volver al Gigante, el club del que es querido y respeta.

En esa línea, desde la dirigencia de Boca prefieren que Russo se recupere en su totalidad, pero le dejarían la decisión a él si viaja o no a Rosario. Se estima que todo se resuelva entre el viernes y sábado, este día en el que el conjunto de La Boca emprenda viaje a la ciudad santafesina.