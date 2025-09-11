11 de septiembre de 2025 Inicio
La salud de Miguel Ángel Russo, en la mira: ¿llega a dirigir a Boca ante Rosario Central?

El entrenador aún no regresó a los entrenamientos desde que fue internado y dado de alta. El Xeneize jugará este domingo en el Gigante de Arroyito.

Por
Russo fue dado de alta

Russo fue dado de alta, pero podría no viajar a Rosario.

Prensa de Boca

Tras el parate por la fecha de Eliminatorias FIFA, Boca ya está con la cabeza puesta en el encuentro que disputará este fin de semana por la 8° fecha del Torneo Clausura frente a Rosario Central. Pero al mismo tiempo, está a la espera de los avances en la salud de su entrenador, Miguel Ángel Russo. ¿Dirigirá al Xeneize en Rosario?

En el inicio de la semana, quienes estuvieron al mando de los trabajos fueron los ayudantes de campo del ex - San Lorenzo, Claudio Úbeda y Juvenal Rodríguez, y de cara a lo que será el encuentro el domingo en Rosario. Este jueves se realizará una práctica de fútbol en la Bombonera, pero no se prevé su presencia allí tampoco, aunque están en permanente contacto.

Es que los médicos le recomendaron a Miguelo no viajar a Rosario para que pueda continuar con su recuperación en su domicilio, sin embargo, sería una decisión contra la voluntad del propio técnico, que se encuentra motivado por volver al Gigante, el club del que es querido y respeta.

En esa línea, desde la dirigencia de Boca prefieren que Russo se recupere en su totalidad, pero le dejarían la decisión a él si viaja o no a Rosario. Se estima que todo se resuelva entre el viernes y sábado, este día en el que el conjunto de La Boca emprenda viaje a la ciudad santafesina.

Di María palpitó su duelo con Leandro Paredes: “Es una persona muy especial para mí”

El astro de Rosario Central Ángel Di María se refirió al partido del Canalla con Boca, que se desarrollará el domingo en el estadio Gigante de Arroyito por un partido interzonal de la fecha 8 del torneo Clausura 2025 y habló sobre su amistad con Leandro Paredes, quien se desempeña en el Xeneize y con quien compartió plantel en la Selección argentina, Paris Saint Germain (PSG) y Juventus.

En diálogo con TyC Sports, Di María destacó su vínculo con el mediocampista de 31 años. "Lea es más que un amigo, lo siento más como un hermano. Es una persona muy especial para mí y mi familia. Tenemos una relación muy linda", expresó.

"Enfrentarnos no va a ser fácil. Sé que alguna que otra patadita me va a dar porque lo hace y le gustan esas cosas pero seguramente todo lo que pase quedará dentro de la cancha y ese cariño que le tengo va a seguir estando", agregó entre risas.

