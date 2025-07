Leandro Paredes, tras su regreso a Boca: "Me siento mejor de lo que pensaba"

El sueño de los fanáticos de Boca se hizo realidad: Leandro Paredes hizo oficial su regreso, cuando a los 21' del segundo tiempo entró frente a Unión de Santa Fe en La Bombonera . Y su vuelta ya ilusionó a más de uno ya que en 25 minutos fue clave para el empate del Xeneize con un centro preciso para el gol de Lautaro Di Lollo . Tras ser la figura del local, el volante de 31 años no pudo ocultar su alegría: "Me siento mejor de lo que pensaba" , expresó.

El volante, ex-Roma, volvió a calzarse la camiseta azul y oro en un compromiso oficial tras 11 años y medio de su adiós, y habló con el canal de la institución tras el reestreno y expresó su felicidad: "Esperé mucho tiempo este día, feliz de volver a jugar con esta camiseta y en esta cancha. Lamentablemente no pudimos obtener el resultado que queríamos, pero esto recién empieza y tenemos mucho por mejorar" , describió Paredes.

Embed EL REGRESO DE PAREDES El volante campeón del mundo entró a la cancha y selló su vuelta a Boca



— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) July 18, 2025

“Me siento mejor de lo que pensaba, después de unas vacaciones largas y de entrenar poco con el plantel, me sentí muy bien, cómodo. Ojalá pueda seguir mejorando y ponerme de la mejor manera para poder dar una mano”, describió Paredes .

En esa misma línea, Paredes analizó el planteo de Tatengue e hizo un resumen del partido: "Cuando lo rivales se cierran que los laterales generen como lo hicieron Juan y Lautaro es muy importante. Es una ventaja", añadió.

"Uno no se da cuenta de lo que está viviendo, trato de disfrutar mucho. Me están dando un cariño increíble, volver a Boca es espectacular. Sentir el cariño como hoy de colegas de Unión, son cosas raras que me están pasando y las disfruto", cerró el mediocampista.

Mirá la entrevista completa a Leandro Paredes tras el 1-1 vs. Unión