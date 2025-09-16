Independiente tiene al elegido para reemplazar a Julio Vaccari: se acerca Gustavo Quinteros

16 de septiembre de 2025 Inicio
En las últimas horas hubo una reunión entre el entrenador, que fue campeón con Vélez, y los dirigentes. La negociación avanzó y se estima que podrá firmar hasta fin de 2026. ¿Debutará contra Racing?

En su reciente paso por el fútbol argentino

En su reciente paso por el fútbol argentino, Gustavo Quinteros se consagró campeón con Vélez en 2024

Independiente perdió el fin de semana ante Banfield en Avellaneda y ese fue el resultado que determinó la salida de Julio Vaccari del club. Sin mucho margen por la dura agenda que se le viene al Rojo, los dirigentes no dejaron pasar el tiempo y eligieron a Gustavo Quinteros para que sea el nuevo dueño del banco de suplentes.

Este jugador pasó por River a principios de la década del 2000.
Según trascendió, tanto el entrenador como la alta cúpula del conjunto de Avellaneda tuvieron una reunión donde habrían llegado a un acuerdo de palabra tanto en lo deportivo como en lo económico.

De no mediar inconvenientes, el extécnico de Vélez y, con último paso por Gremio de Brasil, firmaría contrato con el Rojo hasta diciembre del 2026 luego de una positiva reunión virtual con la Comisión Directiva de la institución.

Si bien en Avellaneda también tenían en carpeta a Jorge Almirón, Ricardo Gareca, Luis Zubeldia o la dupla Sergio Gómez y Favio Orsi, la comisión directiva tenía como prioridad contactarse y avanzar con Quinteros, quien dejó una gran impresión como el entrenador campeón con Vélez de la Liga Profesional en 2024.

Quinteros

En estos momentos, el Profesor está de vacaciones en Miami por lo quedará descartado que se sume próximamente a los entrenamientos próximamente, de esta manera este fin de semana, cuando el Rojo se enfrente a San Lorenzo se espera que dirija el interino Carlos Matheu, que ya estuvo al frente del entrenamiento este lunes.

En esa línea, recién podría hacer su presentación en la décima fecha del Torneo Clausura en el clásico, es decir, frente a Racing en el Cilindro de Avellaneda.

El palmarés de Gustavo Quinteros como entrenador

Gustavo Quinteros lleva una carrera de 20 años como entrenador: pasó por Blooming, San Martín de San Juan, Bolivar, Oriente Petrolero, la selección de Bolivia, Emelec, la Selección de Ecuador, Al Nassr, Al Wasl, Universidad de Chile, Tijuana, Colo-Colo, Vélez y Gremio, con una efectividad total de 57,92 por ciento y 13 títulos ganados.

Durante su etapa en el Fortín, conquistó la Liga Profesional en 2024 y llegó a la final de la Copa Argentina donde cayó ante Central Córdoba. En total registró 28 triunfos, 13 empates y 9 derrotas.

También se colgó cuatro medallas en Bolivia (con Blooming, Bolívar y Oriente Petrolero), dos en Ecuador (con Emelec), y seis en Chile (con Universidad Católica y Colo-Colo).

