La producción publicó por mensaje de texto quiénes son los concursantes que quedan afuera de los playoffs y que pasaron a voto telefónico. De esta manera, adelantaron las decisiones de los jurados.

La nueva etapa de La Voz Argentina confirmó a los primeros participantes que pasan a la siguiente ronda, pero también revelaron los nombres de los primeros en quedar en manos del público del team Lali para ser elegidos por la gente. Sin embargo, filtraron todos los resultados y las redes sociales estallaron.

El primer equipo en definir sus primeros concursantes fue Lali y decidió que avanzan Valentino, Jaime, Lola, Alan y Rafael. Pero de los seis participantes que quedaron, la gente elegirá a tres participantes más para que avancen a la siguiente ronda. Por eso, Nico Occhiato habilitó la votación telefónica.

Horas más tarde, los usuarios de redes sociales reportaron que la producción filtró el nombre de todos los participantes de los equipos que no fueron elegidos, aun antes de que salga al aire. De este modo, se dieron a conocer todas las decisiones de los jurados.

Luck Ra no eligió a Camila, Eduardo, Jacqui, Lucía, Nicolás ni a la dupla de Enrique y Tomás. Por su parte, Miranda desistió de Amiel, Abril, Fede, Emiliano, Lisandro y Eugenia. Por último, Soledad dejó afuera a Ezequiel, Gustavo, Laila, Mauricio y Agustín, Leandro y Valentina.

De este modo, todo lo que sucederá en el programa fue viralizado y no será sorpresa. Aún no se publicó un comunicado por parte de Telefe, pero se espera que en las próximas horas confirmen qué pasará con las emisiones.

El increíble gesto de Lali a una participante de La Voz Argentina tras un error durante su presentación

La Voz Argentina comenzó la nueva etapa con los Playoff donde el team de Lali Espósito fue el encargado de abrir el programa. Pero una de las presentaciones tuvo un acto fallido que, si bien no fue pasado por alto por la artista tuvo un gesto tierno con la participante.

Iara Lombardi pisó el escenario para cantar Vuélveme a querer de Cristian Castro, más allá que tuvo un gran arranque, en medio de la canción la interrumpió para no seguir cantando. En ese instante la couch comenzó a alentarla: “Vamos, Iara. Vamos reina”.

Una vez finalizada la interpretación Lombardi estuvo visiblemente emocionada y tras recibir el abrazo de Lali, reconoció: “Hasta acá de los nervios. Full nervios. No sé qué me pasó, fue como en el medio y…”

En ese momento fue interrumpida por La Sole quien le dio su devolución al asegurar que estaba haciendo bien su performance y no entendió por qué se frenó. “Sentí que no estabas conforme con lo que estabas haciendo y te estabas castigando, pero en vivo y en directo. Te quiero decir que sos muy exigente, demasiado, no te castigues porque venía sonando bárbaro. Además, hiciste cosas tan difíciles en la canción, que no sé por qué. Si no hubieses bajado nunca el micrófono te juro que ninguno de nosotros reparábamos en nada”, remarcó.

Siendo totalmente sincera, la participante reconoció con una sonrisa nerviosa que “me pasó algo de eso”, también asentido por la intérprete de Ego.