Era importante para Gago en Boca y ahora juega para la Reserva El juvenil mostró condiciones en su debut pero quedó relegado a la Inferiores. Las lesiones y la competencia interna frenaron su crecimiento en el primer equipo. Por







Lleva más de seis meses sin tener minutos en la máxima categoría. Boca cuenta oficial

El inicio del 2025 marcó un momento inesperado para Boca, cuando el por entonces director técnico del primer equipo, Fernando Gago, apostó por darle lugar a un juvenil en el equipo titular. Camilo Rey Domenech, con apenas 18 años, sorprendió en un amistoso frente a Juventude de Brasil y se ganó un puesto en la primera formación oficial del año, en la ida del repechaje de la Copa Libertadores ante Alianza Lima. Su talento en la mitad de la cancha lo convirtió rápidamente en una de las revelaciones del plantel, aunque su realidad ahora es distinta.

La oportunidad surgió en un contexto adverso para el club. Las lesiones de Ander Herrera y Williams Alarcón obligaron al entrenador a recurrir a las divisiones juveniles. Fue entonces cuando Milton Delgado y Rey Domenech irrumpieron en el mediocampo, mostrando personalidad y proyección. Mientras Delgado logró mantenerse en la consideración del técnico, el joven volante sufrió un desgarro y luego una afección pulmonar llamada neumomediastino, que frenaron su crecimiento.

Esta situación cambió el rumbo de su carrera en el corto plazo. Después de haber sido titular en un partido clave en Perú, el mediocampista perdió espacio en la primera división, tanto por las lesiones como por la amplia competencia interna en el plantel. La eliminación temprana en torneos internacionales redujo aún más las posibilidades de rotación y, en consecuencia, Rey Domenech dejó de figurar en las convocatorias.

Hoy, el futbolista que supo ser pieza confiable para Gago integra la reserva dirigida por Mariano Herrón. En ese lugar se consolidó como un engranaje fundamental en el equipo juvenil, aunque ya lleva más de seis meses sin tener minutos en la máxima categoría. La extensión del plantel profesional y la necesidad de resultados inmediatos relegaron al mediocampista, quien busca recuperar protagonismo desde abajo.

rey Domenech Getty Images Los números de Rey Domenech en Boca Las estadísticas de Camilo Rey Domenech en la primera división muestran su paso breve pero importante. Durante la temporada 2025 sumó 7 partidos oficiales con la camiseta de Boca: 5 correspondientes a la liga local, 1 en la Copa Argentina y otro en la Copa Libertadores. En todos ellos no logró convertir goles ni aportar asistencias, aunque dejó una buena impresión en su debut por la jerarquía y claridad con la que manejó la pelota.

rey Domenech Getty Images Estos números, para un jugador de apenas 18 años, constituyen un primer paso importante en el camino profesional. La expectativa ahora está en que pueda recuperar continuidad y volver a tener espacio en el plantel principal.