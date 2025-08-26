IR A
IR A

Andrés Gil rompió el silencio y habló sobre Gimena Accardi: "Estamos intentando..."

El actor de En otras palabras se refirió por primera vez al escándalo que lo vincula con su compañera de teatro. “Hubiera estado bueno que no pase todo esto”, indicó.

Andrés Gil rompió el silencio y habló sobre Gimena Accardi.

Andrés Gil rompió el silencio y habló sobre Gimena Accardi.

En medio de los rumores de romance con Gimena Accardi, Andrés Gil habló por primera vez y desmintió ser el tercero en discordia entre su compañera de teatro y Nico Vázquez. Además, indicó que continúa en pareja con Cande Vetrano, con quien tuvo un hijo recientemente.

Nico Vázquez le comentó una foto a Gimena Accardi.
Te puede interesar:

En medio del escándalo por infidelidad, Nico Vázquez le comentó una foto a Gimena Accardi

Ante la pregunta del movilero de Intrusos sobre su romance con Accardi respondió: “Obviamente es falso”. “Estoy con Cande tranquilo en casa, unidos, intentando que todo esto no nos afecte. Estamos en un momento muy lindo, estamos con nuestro hijo en el momento tal vez más especial de nuestras vidas. Intentando no leer, no engancharnos con las cosas que están diciendo, cuidando a mi familia”, agregó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AmericaTV/status/1960021352477274555&partner=&hide_thread=false

“Cuando vi que todo empezó a tomar vuelo, dije algo como para aplacar un poco las aguas y para que no se digan cosas que no son ciertas. Que haya respeto más que nada. Queremos disfrutar los últimos días de gira”, indicó.

Y se molestó respecto a las especulaciones: “Hubiera estado bueno que no pase todo este quilombo, pero vamos a disfrutar estos últimos días todos juntos. La gente me conoce y sabe cómo soy, con la gente que quiero y me importa está todo claro”.

Los protagonistas de la obra En otras palabras salieron al cruce de los rumores: mientras ella aseguró que “fui perdonada", su compañero fue categórico y sostuvo que "el rumor es absolutamente falso" y pidió respeto por su pareja Candela Vetrano y su hijo.

Sin embargo, volvieron a subirse al escenario juntos y había mucha expectativa por cómo se manejarían con la prensa y el público. Ambos tomaron la decisión de continuar con la gira teatral sin suspender funciones y este fin de semana se presentaron en Bahía Blanca, donde eligieron mantener un bajo perfil para resguardar la intimidad en medio del revuelo mediático.

Según contaron este lunes en Intrusos, la producción tomó recaudos para que no hubiera contacto con la prensa. “Les dijeron a los cronistas que no los buscaran porque no iban a dar notas. Por eso no tomaron el avión, viajaron en auto”, explicaron.

A pesar del hermetismo, tanto Gimena como Andrés mostraron profesionalismo absoluto en el escenario y la función se desarrolló con normalidad. Al finalizar, ambos salieron a saludar al público que los esperaba en la puerta del teatro un par de horas después de terminada la función, ya que decidieron cenar dentro del teatro.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La contundente actitud de Gimena Accardi y Andrés Gil frente a las versiones de romance en su regreso al teatro

La contundente actitud de Gimena Accardi y Andrés Gil frente a las versiones de romance en su regreso al teatro

El actor de Rocky se mudó sólo antes de hacerse pública la separación.

Revelan cómo fue el encuentro entre Nico Vázquez y Gimena Accardi cuando firmaron el divorcio

Nico Vázquez se quebró en plena función de teatro tras su separación de Gimena Accardi.

Nico Vázquez se quebró en el teatro tras su divorcio de Gimena Accardi y hay preocupación

Gimena Accardi explotó contra Nico Vázquez por filtrar detalles de la separación: ¿Qué carajo...?

Gimena Accardi explotó contra Nico Vázquez por filtrar detalles de la separación: "¿Qué carajo...?"

Gimena Accardi y Andrés Gil viajaron juntos a Bahía Blanca para la presentación de su obra

Revelan cómo fue el reencuentro entre Gimena Accardi y Andrés Gil tras la confesión de infidelidad a Nico Vázquez

“Lo dejó como un cornudo, esas cosas se ocultan”, analizó MirthaLegrand 

Mirtha Legrand destrozó a Gimena Accardi tras confesar su infidelidad a Nico Vázquez: "Lo dejó como..."

últimas noticias

El pueblo cobra especial relevancia durante diciembre, cuando celebra su tradicional Festival Provincial del Quesillo.

Turismo en Argentina: el pequeño pueblito del norte con un festival para probar vinos, dulces, licores y quesillo

Hace 12 minutos
Estas cascadas de un pueblo de Córdoba atraen a miles de turistas, año tras año.

Viajar a Córdoba: el pueblito con unas cascadas que todos deben conocer

Hace 15 minutos
Nico Vázquez le comentó una foto a Gimena Accardi.

En medio del escándalo por infidelidad, Nico Vázquez le comentó una foto a Gimena Accardi

Hace 23 minutos
Durante su visita a una mezquita, la actriz decidió llevar un atuendo respetuoso pero con estilo.

El look con escote de la China Suárez para visitar la mezquita en Estambul

Hace 28 minutos
play

Junín, una ciudad dividida por la obra pública parada por el Gobierno

Hace 43 minutos