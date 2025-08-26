Andrés Gil rompió el silencio y habló sobre Gimena Accardi: "Estamos intentando..."

El actor de En otras palabras se refirió por primera vez al escándalo que lo vincula con su compañera de teatro. “Hubiera estado bueno que no pase todo esto”, indicó.

En medio de los rumores de romance con Gimena Accardi , Andrés Gil habló por primera vez y desmintió ser el tercero en discordia entre su compañera de teatro y Nico Vázquez. Además, indicó que continúa en pareja con Cande Vetrano, con quien tuvo un hijo recientemente.

Ante la pregunta del movilero de Intrusos sobre su romance con Accardi respondió: “Obviamente es falso”. “Estoy con Cande tranquilo en casa, unidos, intentando que todo esto no nos afecte. Estamos en un momento muy lindo , estamos con nuestro hijo en el momento tal vez más especial de nuestras vidas. Intentando no leer, no engancharnos con las cosas que están diciendo, cuidando a mi familia”, agregó.

“Cuando vi que todo empezó a tomar vuelo, dije algo como para aplacar un poco las aguas y para que no se digan cosas que no son ciertas. Que haya respeto más que nada. Queremos disfrutar los últimos días de gira”, indicó.

Y se molestó respecto a las especulaciones: “Hubiera estado bueno que no pase todo este quilombo, pero vamos a disfrutar estos últimos días todos juntos. La gente me conoce y sabe cómo soy, con la gente que quiero y me importa está todo claro ”.

Los protagonistas de la obra En otras palabras salieron al cruce de los rumores: mientras ella aseguró que “fui perdonada", su compañero fue categórico y sostuvo que "el rumor es absolutamente falso" y pidió respeto por su pareja Candela Vetrano y su hijo.

Sin embargo, volvieron a subirse al escenario juntos y había mucha expectativa por cómo se manejarían con la prensa y el público. Ambos tomaron la decisión de continuar con la gira teatral sin suspender funciones y este fin de semana se presentaron en Bahía Blanca, donde eligieron mantener un bajo perfil para resguardar la intimidad en medio del revuelo mediático.

Según contaron este lunes en Intrusos, la producción tomó recaudos para que no hubiera contacto con la prensa. “Les dijeron a los cronistas que no los buscaran porque no iban a dar notas. Por eso no tomaron el avión, viajaron en auto”, explicaron.

A pesar del hermetismo, tanto Gimena como Andrés mostraron profesionalismo absoluto en el escenario y la función se desarrolló con normalidad. Al finalizar, ambos salieron a saludar al público que los esperaba en la puerta del teatro un par de horas después de terminada la función, ya que decidieron cenar dentro del teatro.