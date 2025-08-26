La polémica decisión de Marcelo Gallardo tras el agónico empate de Lanús El conjunto Millonario ganaba por la mínima diferencia, pero en el último minuto el Granate le empató y generó el enojo del equipo y cuerpo técnico. Por







El Muñeco se fue sin hablar en conferencia de prensa. Captura de TV

River sufrió un empate agónico de Lanús en el partido correspondiente a la sexta fecha de la Zona B del Torneo Clausura. Ante esta situación, el entrenador Marcelo Gallardo no pudo ocultar su descontento por el rendimiento del equipo y tuvo una polémica decisión tras el partido.

El Millonario había comenzado ganando gracias al tanto de Gonzalo Montiel en la segunda parte, pero sin buen rendimiento en el campo de juego y bastante imprecisión con la pelota no pudo mantener la ventaja. Sin perdonar, de la mano de Rodrigo Castillo, el Granate buscó hasta último momento y logró la igualdad a los 95 minutos.

Al Muñeco se lo vio molesto durante el desarrollo del duelo y ante una pérdida de balón por parte de Juan Fernando Quintero, explotó de enojo y empujó a su ayudante de campo, Matías Biscay.

Embed DESAZÓN TOTAL: La reacción de Marcelo Gallardo en el empate agónico de Lanús...



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol | #TorneoClausurapic.twitter.com/D1PQLs8Ojt — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) August 26, 2025 Como consecuencia del resultado, decidió suspender la conferencia de prensa, aunque no es la primera vez que lo hace. Según trascendió desde el entorno del club, el entrenador prefiere hacerlo directamente después del choque que los de Núñez jugará esta semana por Copa Argentina.

Con este resultado, River acumula nueve encuentros sin conocer la derrota en el segundo semestre, donde acumula cuatro triunfos y cinco empates, y sigue siendo el único puntero, en soledad, de la Zona B.