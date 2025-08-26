26 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

La polémica decisión de Marcelo Gallardo tras el agónico empate de Lanús

El conjunto Millonario ganaba por la mínima diferencia, pero en el último minuto el Granate le empató y generó el enojo del equipo y cuerpo técnico.

Por
El Muñeco se fue sin hablar en conferencia de prensa.

El Muñeco se fue sin hablar en conferencia de prensa.

Captura de TV

River sufrió un empate agónico de Lanús en el partido correspondiente a la sexta fecha de la Zona B del Torneo Clausura. Ante esta situación, el entrenador Marcelo Gallardo no pudo ocultar su descontento por el rendimiento del equipo y tuvo una polémica decisión tras el partido.

River enfrentó a Lanús por la 6ta fecha del torneto Clausura. 
Te puede interesar:

Lanús le empató en el último minuto a River en el final de la fecha del Torneto Clausura

El Millonario había comenzado ganando gracias al tanto de Gonzalo Montiel en la segunda parte, pero sin buen rendimiento en el campo de juego y bastante imprecisión con la pelota no pudo mantener la ventaja. Sin perdonar, de la mano de Rodrigo Castillo, el Granate buscó hasta último momento y logró la igualdad a los 95 minutos.

Al Muñeco se lo vio molesto durante el desarrollo del duelo y ante una pérdida de balón por parte de Juan Fernando Quintero, explotó de enojo y empujó a su ayudante de campo, Matías Biscay.

Embed

Como consecuencia del resultado, decidió suspender la conferencia de prensa, aunque no es la primera vez que lo hace. Según trascendió desde el entorno del club, el entrenador prefiere hacerlo directamente después del choque que los de Núñez jugará esta semana por Copa Argentina.

Con este resultado, River acumula nueve encuentros sin conocer la derrota en el segundo semestre, donde acumula cuatro triunfos y cinco empates, y sigue siendo el único puntero, en soledad, de la Zona B.

Cuándo vuelve a jugar River

Tras el agónico empate por la sexta fecha del Torneo Clausura, River deberá dar vuelta rápidamente la página ya que en el horizonte tiene el partido por Copa Argentina, correspondiente a los octavos de final.

El Millonario jugará el próximo jueves 28 en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza frente a Unión de Santa Fe desde las 21:15. El ganador de este enfrentamiento se medirá en los cuartos frente a Racing, quien llegó a dicha instancia tras haber eliminado a Riestra.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Si Lanús le gana a River, no solo le quitará el liderazgo de la Zona B, sino también el invicto

River visita a Lanús con varias modificaciones y con la intención de seguir en la cima de la Zona A

Gallardo pierde un jugador clave para la ida de los cuartos de final.

El problemón que tendrá Gallardo con River para el partido ante Palmeiras por la Libertadores

Con humor, recordó que en su carrera ya vivió situaciones similares al vestir camisetas de rivales.

A Ronaldo Nazário le preguntaron si prefería River o Boca y causó sorpresa con su respuesta

Maradona fue quien convenció a Palermo de firmar para Boca y no River.

La verdad del por qué Martín Palermo eligió a Boca y no a River: el rol clave de Maradona

Pedri coincidió con Messi en el Barcelona entre 2020 y 2021.

Ex compañero de Messi en Barcelona eligió entre Boca y River: su insólito razonamiento

Declaró que este jugador era el único rival de River que lo intimidaba dentro de la cancha.

Riquelme reveló el mejor futbolista de River contra el que jugó: "Era una sensación rara"

Rating Cero

Nico Vázquez le comentó una foto a Gimena Accardi.

En medio del escándalo por infidelidad, Nico Vázquez le comentó una foto a Gimena Accardi

Durante su visita a una mezquita, la actriz decidió llevar un atuendo respetuoso pero con estilo.

El look con escote de la China Suárez para visitar la mezquita en Estambul

Ambos confirmaron su romance con un posteo en las historias de Instagram. 

El misterioso collar de diamantes que usó Nicki Nicole: ¿es regalo de Lamine Yamal?

Andrés Gil rompió el silencio y habló sobre Gimena Accardi.

Andrés Gil rompió el silencio y habló sobre Gimena Accardi: "Estamos intentando..."

Insólito error en La Voz Argentina.

Insólito error en La Voz Argentina: filtraron los nombres de los participantes que no avanzarán de ronda

De qué se trata esta atractiva película que está disponible en Netflix.
play

Está en Netflix y es una película que te sorprende con su final inesperado

últimas noticias

El pueblo cobra especial relevancia durante diciembre, cuando celebra su tradicional Festival Provincial del Quesillo.

Turismo en Argentina: el pequeño pueblito del norte con un festival para probar vinos, dulces, licores y quesillo

Hace 10 minutos
Estas cascadas de un pueblo de Córdoba atraen a miles de turistas, año tras año.

Viajar a Córdoba: el pueblito con unas cascadas que todos deben conocer

Hace 13 minutos
Nico Vázquez le comentó una foto a Gimena Accardi.

En medio del escándalo por infidelidad, Nico Vázquez le comentó una foto a Gimena Accardi

Hace 21 minutos
Durante su visita a una mezquita, la actriz decidió llevar un atuendo respetuoso pero con estilo.

El look con escote de la China Suárez para visitar la mezquita en Estambul

Hace 26 minutos
play

Junín, una ciudad dividida por la obra pública parada por el Gobierno

Hace 41 minutos