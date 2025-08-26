River sufrió un empate agónico de Lanús en el partido correspondiente a la sexta fecha de la Zona B del Torneo Clausura. Ante esta situación, el entrenador Marcelo Gallardo no pudo ocultar su descontento por el rendimiento del equipo y tuvo una polémica decisión tras el partido.
El Millonario había comenzado ganando gracias al tanto de Gonzalo Montiel en la segunda parte, pero sin buen rendimiento en el campo de juego y bastante imprecisión con la pelota no pudo mantener la ventaja. Sin perdonar, de la mano de Rodrigo Castillo, el Granate buscó hasta último momento y logró la igualdad a los 95 minutos.
Al Muñeco se lo vio molesto durante el desarrollo del duelo y ante una pérdida de balón por parte de Juan Fernando Quintero, explotó de enojo y empujó a su ayudante de campo, Matías Biscay.
Como consecuencia del resultado, decidió suspender la conferencia de prensa, aunque no es la primera vez que lo hace. Según trascendió desde el entorno del club, el entrenador prefiere hacerlo directamente después del choque que los de Núñez jugará esta semana por Copa Argentina.
Con este resultado, River acumula nueve encuentros sin conocer la derrota en el segundo semestre, donde acumula cuatro triunfos y cinco empates, y sigue siendo el único puntero, en soledad, de la Zona B.
Cuándo vuelve a jugar River
Tras el agónico empate por la sexta fecha del Torneo Clausura, River deberá dar vuelta rápidamente la página ya que en el horizonte tiene el partido por Copa Argentina, correspondiente a los octavos de final.
El Millonario jugará el próximo jueves 28 en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza frente a Unión de Santa Fe desde las 21:15. El ganador de este enfrentamiento se medirá en los cuartos frente a Racing, quien llegó a dicha instancia tras haber eliminado a Riestra.