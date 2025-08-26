26 de agosto de 2025 Inicio
Chacarita: choque en cadena entre un colectivo y dos autos

Un interno de la línea 19 impactó a un Fiat Siena que, a su vez, fue a dar contra un vehículo estacionado. La Policía de la Ciudad y el SAME trabajan en el lugar.

Afortunadamente, no hubo heridos de gravedad en el choque en cadena en Chacarita.

Un colectivo y dos autos protagonizaron un choque en cadena en el barrio porteño de Chacarita. La Policía de la Ciudad y el SAME trabajan en el lugar para ordenar el tránsito y atender a las personas lesionadas.

Por el impacto del camión en Av. Cantilo, hay una importante demora en el tránsito
El hecho ocurrió pasadas las 10 en el cruce de la avenida Dorrego y Guevara. Un interno de la línea 19 impactó a un auto que circulaba, que a su vez fue a dar sobre la puerta izquierda de otro vehículo que estaba estacionado.

El personal del SAME llegó rápidamente a la escena para asistir a las personas lesionadas, entre ellas una mujer que fue retirada en silla de ruedas, aunque fuera de peligro.

Por su parte, los agentes de tránsito de la Ciudad de Buenos Aires aplicaron un corte total para permitir el trabajo, por lo que se recomienda evitar la zona debido a las demoras.

