El actor decidió intervenir en redes sociales para apoyar a su expareja producto del hate que recibe por haberle sido infiel durante sus 18 años de relación.

Luego de su escandalosa separación que incluyó terceros en discordia, Gimena Accardi y Nicolás Vázquez no volvieron a mostrarse juntos , pero, en las últimas horas, el actor le comentó un posteo reflexivo y dio que hablar en redes sociales.

La actriz viajó con su compañero Andrés Gil a Bahía Blanca para presentarse con su obra En otras palabras y aprovechó sus redes sociales para contar la importancia que tuvo para ella actuar en esa ciudad. “Allí nació mi mamá y mi abuela materna”, contó.

“ Venir acá justo este finde fue muy emocionante para mí. Gracias bahienses por el amor, las funciones fueron hermosas y ustedes un publicazo. También pasé por Pigué, lugar donde viví y disfruté todos los veranos de mi infancia”, agregó.

Ante esto, Vázquez utilizó una herramienta de redes sociales que muestra el comentario de una historia y eligió poner dos emojis: uno blanco y otro infinito. Pero, Accardi no respondió a eso. Se trata de la primera interacción pública de ambos luego del escándalo.

Andrés Gil rompió el silencio y habló sobre Gimena Accardi: "Estamos intentando..."

En medio de los rumores de romance con Gimena Accardi, Andrés Gil habló por primera vez y desmintió ser el tercero en discordia entre su compañera de teatro y Nico Vázquez. Además, indicó que continúa en pareja con Cande Vetrano, con quien tuvo un hijo recientemente.

Ante la pregunta del movilero de Intrusos sobre su romance con Accardi respondió: “Obviamente es falso”. “Estoy con Cande tranquilo en casa, unidos, intentando que todo esto no nos afecte. Estamos en un momento muy lindo, estamos con nuestro hijo en el momento tal vez más especial de nuestras vidas. Intentando no leer, no engancharnos con las cosas que están diciendo, cuidando a mi familia”, agregó.

Embed ANDRÉS GIL: "ES TODO TOTALMENTE FALSO", Y DIJO: "CON CANDE ESTAMOS EN EL MOMENTO MÁS ESPECIAL DE NUESTRAS VIDAS"@intrusos #Intrusos25Años pic.twitter.com/UpCWoVM4WW — América TV (@AmericaTV) August 25, 2025

“Cuando vi que todo empezó a tomar vuelo, dije algo como para aplacar un poco las aguas y para que no se digan cosas que no son ciertas. Que haya respeto más que nada. Queremos disfrutar los últimos días de gira”, indicó.

Y se molestó respecto a las especulaciones: “Hubiera estado bueno que no pase todo este quilombo, pero vamos a disfrutar estos últimos días todos juntos. La gente me conoce y sabe cómo soy, con la gente que quiero y me importa está todo claro”.