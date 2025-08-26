26 de agosto de 2025 Inicio
Travel Sale 2025: cuáles son las mejores promociones

Dónde se puede acceder a promociones en viajes, estadías o paquetes para comprar de cara a las próximas vacaciones.

Todos los detalles sobre esta nueva edición del Travel Sale 2025.

El lunes 25 de agosto comenzó el Travel Sale 2025, el evento organizado por la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (FAEVYT), que es ideal para encontrar ofertas y descuentos en el mundo turístico de cara a las próximas vacaciones de verano. Se trata de una iniciativa que ya cumplirá 10 años desde su primera edición, y promete promociones imperdibles para que las personas puedan encontrar su próxima vacación a un precio accesible.

"Travel Sale se convirtió en una herramienta fundamental para impulsar el turismo y poner en valor el trabajo de las agencias de viajes. No solo genera movimiento en la industria, también permite que miles de personas accedan a propuestas atractivas y personalizadas para viajar por Argentina y el mundo, incluso en temporada baja", señaló Andrés Deyá, presidente de FAEVYT.

Travel - Sale - Avión - Descuento.jpg

Todo lo que hay que saber sobre el Travel Sale 2025

El evento tendrá lugar desde el pasado lunes 25 de agosto hasta el 31 del mismo mes. Participarán del evento más de 140 agencias de viajes, ofreciendo descuentos que generalmente van de entre el 10% y el 40%, y en algunos casos, llegan hasta el 60%. Las promociones están diseñadas para viajes de septiembre a noviembre, y también se anticipan ofertas de cara al verano.

Además, habrá beneficios exclusivos como paquetes especiales, congelamiento de precios hasta fechas determinadas, descuentos en montos fijos y beneficios adicionales como excursiones, créditos para consumos o upgrades. Asimismo, habrá promociones especiales del tipo 2x1, preventa, lanzamientos y "segundo pasajero al 50%", junto con códigos y tarifas exclusivas de Travel Sale.

Aerolíneas Argentinas
Las mejores promociones del Travel Sale 2025

Para esta nueva edición del Travel Sale, algunas empresas ya confirmaron algunas de las mejores promociones que habrá para este 2025, tanto en el plano nacional como internacional:

  • Aerolíneas Argentinas se sumó al Travel Sale con 10% de descuento en vuelos domésticos y hasta 6 cuotas sin interés. Todos los tickets emitidos bajo la promoción también sumarán millas dentro del programa de fidelización Aerolíneas Plus, acumulando beneficios adicionales para futuros viajes. Asimismo, también ofrece 10% de descuento en vuelos domésticos, regionales, Miami, Madrid y Roma, y 20% off en destinos Caribe: Punta Cana y Cancún.
  • En el plano nacional, Atrápalo prepara promociones para destinos emblemáticos como Bariloche, Mendoza, Salta, Iguazú y El Calafate. Córdoba y el norte argentino también tendrán un lugar destacado, especialmente para escapadas cortas. Atrápalo ofrece planes de 3, 6 y 12 cuotas sin interés con bancos seleccionados para viajes por Argentina. Para los viajes internacionales, implementará su propio esquema de financiación en dólares: el cliente podrá pagar una seña y luego saldar el resto en cuotas en la misma moneda antes de la fecha de salida.
  • Plataforma 10, dedicada a pasajes en micro a costos accesibles, informó que habrá descuentos exclusivos durante el evento, y la posibilidad de financiar en cuotas sin interés.
  • En una página específica para el Travel Sale, Despegar.com nucleó todos los descuentos que los distintos bancos ofrecen para viajes nacionales e internacionales. A nivel nacional, los viajeros van a encontrar hasta 15 cuotas sin interés y hasta un 30% de ahorro en paquetes. Asimismo, brindará la opción de pagar en 3 cuotas sin interés los paquetes y viajes internacionales.
  • Para los vuelos domésticos, JetSmart ofrece pasajes con precios desde $21.100 por tramo, con descuentos excepcionales vigentes durante la acción comercial Travel SMART. Además, se ofrecerán promos flash en destinos domésticos e internacionales que serán anunciados a través de sus cuentas oficiales de Instagram y Facebook.
  • En Almundo hasta el último fin de semana de agosto, los viajeros tendrán acceso a diferentes códigos promocionales para destinos nacionales y hasta 18 cuotas sin interés para viajar por Argentina. Por otra parte, habrá descuentos de hasta 55% en hoteles del exterior y diferentes códigos promocionales para destinos internacionales.
  • Booking tendrá descuentos de hasta 20% en 4.000 alojamientos de todo el país para quienes reserven hasta el 30 de septiembre.
  • En Sí, viajo avisaron que preparan oportunidades para sus destinos más vendidos como Punta Cana, Jamaica, y Aruba entre otros, además de los países limítrofes como Chile y Brasil, que es donde se concentran gran parte de las búsquedas.
  • Mundo Tour Sports es la agencia especializada en viajes de deportes que tiene en este momento paquetes disponibles para ir al Grand Prix de Fórmula 1 en Interlagos, Brasil, y a las principales ciudades de Estados Unidos en donde se jugará el Mundial 2026.

