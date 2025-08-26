Travel Sale 2025: cuáles son las mejores promociones

Todos los detalles sobre esta nueva edición del Travel Sale 2025.

El lunes 25 de agosto comenzó el Travel Sale 2025, el evento organizado por la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (FAEVYT), que es ideal para encontrar ofertas y descuentos en el mundo turístico de cara a las próximas vacaciones de verano. Se trata de una iniciativa que ya cumplirá 10 años desde su primera edición, y promete promociones imperdibles para que las personas puedan encontrar su próxima vacación a un precio accesible.

"Travel Sale se convirtió en una herramienta fundamental para impulsar el turismo y poner en valor el trabajo de las agencias de viajes. No solo genera movimiento en la industria, también permite que miles de personas accedan a propuestas atractivas y personalizadas para viajar por Argentina y el mundo, incluso en temporada baja", señaló Andrés Deyá, presidente de FAEVYT.

Travel - Sale - Avión - Descuento.jpg Todo lo que hay que saber sobre el Travel Sale 2025 El evento tendrá lugar desde el pasado lunes 25 de agosto hasta el 31 del mismo mes. Participarán del evento más de 140 agencias de viajes, ofreciendo descuentos que generalmente van de entre el 10% y el 40%, y en algunos casos, llegan hasta el 60%. Las promociones están diseñadas para viajes de septiembre a noviembre, y también se anticipan ofertas de cara al verano.

Además, habrá beneficios exclusivos como paquetes especiales, congelamiento de precios hasta fechas determinadas, descuentos en montos fijos y beneficios adicionales como excursiones, créditos para consumos o upgrades. Asimismo, habrá promociones especiales del tipo 2x1, preventa, lanzamientos y "segundo pasajero al 50%", junto con códigos y tarifas exclusivas de Travel Sale.

Aerolíneas Argentinas Desde el 29 de noviembre hasta el 1 de diciembre, Aerolíneas Argentinas lanza su Aerolíneas Friday. Redes Sociales Las mejores promociones del Travel Sale 2025 Para esta nueva edición del Travel Sale, algunas empresas ya confirmaron algunas de las mejores promociones que habrá para este 2025, tanto en el plano nacional como internacional: