Nueva jornada de paro de controladores aéreos: hasta qué hora se extiende

La Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa) realizan medidas de fuerza en los aeropuertos de todo el país y afecta a miles de usuarios.

La medida de fuerza afecta a miles de usuarios.

La Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa) realiza una nueva medida de fuerza por reclamos salariales, lo que provoca demoras y cancelaciones en aeropuertos de todo el país. El primer cese de actividades se realizó de 7 a 10, mientras que la segunda será de 14 a 19.

Chacarita: choque en cadena entre un colectivo y dos autos

El paro estaba previsto desde hace una semana y el gremio anunció días y horarios, esto indica que no afecta de manera sorpresiva a los usuarios. Los próximos paros serán dos y están previstos para el jueves 28 de agosto de 13 a 16 y el sábado con dos turnos: 13 a 16 y de 19 a 22.

El gremio tiene mil afiliados distribuidos en los 54 aeródromos y aeropuertos que están en funcionamiento en todo el país, además de cinco centros regionales de control de área y abarca tanto a controladores aéreos como a otros trabajadores del área técnica, la cual depende de la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA).

Previamente, a través de sus redes sociales, Aerolíneas Argentinas había informado que los vuelos "podrían ser modificados o cancelados" debido a "medidas de fuerza gremiales", e indicó a los pasajeros que verifiquen el estado de sus viajes en la aplicación o sitio oficial de la compañía.

Desde Atepsa indicaron que "La medida solo afecta despegues de aeronaves, es decir, que se restringen las autorizaciones de aeronaves y vehículos en tierra. No se recibirán ni se transmitirán planes de vuelo en los horarios publicados".

ATEPSA PARO 23-8-25

