Escándalo por las coimas en ANDIS: continúan las filas para reclamar la pensión por discapacidad

Mientras la Justicia investiga a funcionarios del Gobierno y a dirigentes de la droguería Suizo Argentina por presunta corrupción en la compra de medicamentos, beneficiarios solicitan que se les reintegre el dinero. "Cobro $270.000 y no se puede ni vivir con ese monto", contó una paciente.

Largas filas en la puerta de ANDIS.

En medio del escándalo por las coimas en las compras de medicamentos, continúan las largas filas en la puerta de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Los pacientes reclaman el reintegro del beneficio.

Diego Lewen estuvo en la puerta del edificio y charló con algunas de las personas que aseguran que desde el Gobierno les dejaron de pagar las pensiones sin previo aviso: "Vine a presentar los papeles, porque estemes no cobré, me suspendieron la pensión y no me llegó en ningún momento la notificación de que me tenía que presentar. Así que fui a ANSES y me dijeron que tenía que venir acá con todos los papeles, hace dos años que soy pensionada".

"Yo tengo trombofilia, tuve dos trombosis en la pierna y no puedo estar mucho parada. Estoy con una banqueta de las 4 de la mañana que estoy acá, estoy anticoagulada y bueno y necesito la pensión porque no puedo trabajar". La mujer habló con Mañanas Argentinas por C5N y contó el preocupante monto que cobró hasta el mes pasado, que no le alcanza para vivir.

"El mes pasado cobré $270.000 pesos y tampoco me dan los remedios. Tomo un anticoagulante que no me los dan, cuyo precio es de $30.000. Y tampoco me cubren los estudios, tengo que ir particular porque la obra social no me cubre nada", lamentó la mujer.

"La gente de la Suizo llama a los proveedores y les dice 'escuchame, no va más el 5, vas a tener que poner el 8 (lo que cobran de medicamentos), lo traés a la Suizo y nosotros lo subimos a Presidencia. Por teléfono. Así se están manejando'", expresa uno de los audios revelados.

En ese marco, la obra social de los jubilados, al igual que Salud, Defensa y Seguridad hizo otros 28 contratos con la droguería sospechada por sobornos, algunos por "compulsa abreviada" para acelerar plazos. La última fue el pasado viernes.

Según indicó Ámbito, desde de las Fuerzas Armadas dieron "luz verde a los ex directores del Instituto Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA) para que aporten información, ya sea por cuenta propia o ante la citación de la justicia sobre el manejo respecto de las licitaciones y las compras de urgencia" dirigidas a droguería Suizo Argentina SA. Se podría romper el dique de la información documental que precisa la causa judicial para avanzar.

Diego Spagnuolo, Lule Menem, Karina Milei y Martín Menem

En menos de 20 meses desde el inicio del gobierno libertario, Suizo Argentina obtuvo 28 contratos por parte del PAMI, que se encuentra bajo la dirección de Esteba Leguizamo. Tres de ellos son por u$s195 mil , u$s168 mil, u$s105 mil, respectivamente, y fueron en el marco de una compulsa abreviada.

Durante 2024, en total, fueron 19 las veces que PAMI contrató los servicios de la droguería que ahora tiene detenidos a sus titulares bajo la sospecha de corrupción. La mayoría de ellas fueron por compulsa abreviada, un proceso de contratación simplificado que utiliza, en este caso PAMI, para adquirir bienes y servicios de manera más rápida que la forma tradicional y bajo el argumento de la urgencia.

En lo que va de 2025, la cantidad de contrataciones siguen el mismo ritmo que el año anterior. Hasta esta semana van ocho, más una en la que se canceló el contrato. La última contratación informada por PAMI fue tres días después del escándalo desatado por los audios de Spagnuolo. Este viernes 22 de agosto, Suizo Argentina fue contratada por casi $45 millones, junto con otras droguerías, para la adquisición de medicamentos antimicrobianos para prevención de enfermedades de los afiliados internados en los distintos efectores, mediante modalidad de "Orden de Compra Cerrada".

