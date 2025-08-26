IR A
Está en Netflix y es una película que te sorprende con su final inesperado

Se trata de una producción que está dando que hablar entre los usuarios de la plataforma de streaming.

De qué se trata esta atractiva película que está disponible en Netflix.

Netflix

Netflix es una de las plataformas de streaming más populares del mundo, principalmente debido a su extenso catálogo de calidad, que cuenta con series y películas que no paran de deleitar a los usuarios. Un ejemplo de estas es una de suspenso estrenada en 2019, pero que sigue siendo una de las más populares.

De qué se trata esta flamante película alemana que la está rompiendo en Netflix.
Se trata de Fractura, una película que combina terror psicológico y acción en una historia que te dejará impactado con su sorprendente final. Dirigida por Brad Anderson, cuenta con un reparto de lujo, con actuaciones estelares de Sam Worthington, Lily Rabe y Stephen Tobolowsky.

fractura

El interés que despierta esta propuesta radica en cómo mantiene la intriga de principio a fin, sin necesidad de efectos ni una gran producción. La forma en la cual está narrada logra sostener ese clima de suspenso y hace que la 1 hora y 40 minutos se pasen volando. Sin dudas esta es una de las mejores películas para ver dentro de la plataforma.

Netflix: sinopsis de Fractura

Ray y su esposa Joanne viajan junto con su hija pequeña por el país. Tras un pequeño accidente de la pequeña en un área de descanso, la familia se dirige a toda prisa hacia el hospital más cercano.

fractura 2

Mientras la esposa y la hija se dirigen una sala para realizar a la pequeña de los Monroe una resonancia magnética, mientras, Ray, exhausto, se desmaya en una silla en el vestíbulo. Cuando este despierta no hay ninguna evidencia de que su mujer y su hija hayan estado en el hospital ni que llegase a estar ingresadas.

Tráiler de Fractura

Embed - FRACTURA | Tráiler oficial | Netflix España

Reparto de Fractura

  • Sam Worthington
  • Lily Rabe
  • Stephen Tobolowsky
  • Adjoa Andoh
  • Lucy Capri
  • Stephanie Sy
  • Lauren Cochrane
  • Derek James Trapp
