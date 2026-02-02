Fenómeno geomagnético en Argentina: cuál es la causa y cómo podría afectar a los aparatos electrónicos

La NASA advirtió sobre la expansión de un Anomalía Magnética del Atlántico Sur (AMAS), un fenómeno que debilita el escudo natural de la Tierra contra la radiación y que afecta directamente a Argentina y otros países del Cono Sur, donde el incremento de partículas cargadas podría comprometer el funcionamiento de satélites y sistemas de navegación.
Según se detalló, este efecto es muy parecido al de una tormenta solar que podría generar algunas fallas de geolocalización, de fallas satelitales. En gran parte de lo que sería el sur de Sudamérica, se va a estar moviendo y después se va a estar recomponiendo.
Esto sucede luego casi de la tormenta magnética más fuerte de los últimos 20 años, así que vuelve a sacudirse el campo magnético de la Tierra, esta vez con esta anomalía que de alguna manera no sobrevuela. El campo magnético se debilita más de lo común y eso puede dar lugar a que algunos equipos fallen como satélites y GPS. Se espera que este fenómeno se empiece a desplazar durante la noche de este lunes y se desplace hacia Oceanía.
Si bien esto no representa un peligro biológico directo para los seres humanos, los expertos advierten que “no tiene solución inmediata” y requiere vigilancia constante para evitar colapsos en las telecomunicaciones.
Argentina se encuentra en la zona donde la intensidad de la anomalía alcanzará su punto máximo. Esta posición geográfica estratégica vuelve al país especialmente vulnerable a interferencias en señales de radio, televisión y a posibles daños en equipos electrónicos que no cuenten con la debida protección.