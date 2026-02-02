2 de febrero de 2026 Inicio
Fenómeno geomagnético en Argentina: cuál es la causa y cómo podría afectar a los aparatos electrónicos

Este evento astronómico de gran magnitud podría dejar incomunicada a varias partes del planeta y generar fallas en sistemas tecnológicos.

El evento no representa un peligro biológico directo para los seres humanos.

La NASA advirtió sobre la expansión de un Anomalía Magnética del Atlántico Sur (AMAS), un fenómeno que debilita el escudo natural de la Tierra contra la radiación y que afecta directamente a Argentina y otros países del Cono Sur, donde el incremento de partículas cargadas podría comprometer el funcionamiento de satélites y sistemas de navegación.

¿Por qué los astronautas de Artemis II entran en cuarentena antes de viajar a la Luna?
¿Por qué los astronautas de Artemis 2 entran en cuarentena antes de viajar a la Luna?

Según se detalló, este efecto es muy parecido al de una tormenta solar que podría generar algunas fallas de geolocalización, de fallas satelitales. En gran parte de lo que sería el sur de Sudamérica, se va a estar moviendo y después se va a estar recomponiendo.

Esto sucede luego casi de la tormenta magnética más fuerte de los últimos 20 años, así que vuelve a sacudirse el campo magnético de la Tierra, esta vez con esta anomalía que de alguna manera no sobrevuela. El campo magnético se debilita más de lo común y eso puede dar lugar a que algunos equipos fallen como satélites y GPS. Se espera que este fenómeno se empiece a desplazar durante la noche de este lunes y se desplace hacia Oceanía.

Si bien esto no representa un peligro biológico directo para los seres humanos, los expertos advierten que “no tiene solución inmediata” y requiere vigilancia constante para evitar colapsos en las telecomunicaciones.

Argentina se encuentra en la zona donde la intensidad de la anomalía alcanzará su punto máximo. Esta posición geográfica estratégica vuelve al país especialmente vulnerable a interferencias en señales de radio, televisión y a posibles daños en equipos electrónicos que no cuenten con la debida protección.

Cómo afecta a la Tierra y qué pasaría ante una tormenta solar extrema

  • Interrupciones en satélites y sistemas de GPS: las partículas energéticas dañan componentes electrónicos, afectan la navegación satelital y degradan las señales de posicionamiento.
  • Fallas en las comunicaciones: las ondas de radio de alta frecuencia, utilizadas en aviación y navegación marítima, pueden sufrir cortes temporales.
  • Riesgos para las redes eléctricas: las corrientes inducidas por tormentas geomagnéticas sobrecargan transformadores y provocan apagones, como el registrado en Canadá en 1989.
  • Mayor exposición a radiación en vuelos polares: las rutas aéreas cercanas a los polos registran niveles elevados de radiación, lo que obliga a desvíos preventivos.
  • Auroras intensas: uno de los efectos más visibles y menos dañinos es la aparición de auroras boreales y australes en zonas donde no son habituales.
