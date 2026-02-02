El cautivo es la famosa película española que llegó a Netflix y ya está en tendencias: ¿de qué se trata? La cinta protagonizada por Julio Peña se estrenó en cines el año pasado y ahora está disponible en la gran N roja. + Seguir en







El 12 de septiembre de 2025 se estrenó ‘El cautivo’, la segunda película española más vista del año pasado en cines después de ‘Padre no hay más que uno 5′. Es obra de Alejandro Amenábar (’Abre los ojos’, ‘Los otros’, ‘Mar adentro’) y trata sobre el cautiverio de Miguel de Cervantes Saavedra, a quien interpreta el actor Julio Peña (’Berlín’). Completan el reparto Miguel Rellán, Fernando Tejero, Alessandro Borghi. Ahora, justo a tiempo para el fin de semana, la película se acaba de estrenar en Netflix.

‘El cautivo’ recibió siete nominaciones a los premios Goya, aunque no consiguió ganar ninguno. En los premios Forqué 2025 conquistó el precio del público, y aunque no cosechó grandes críticas, algunas destacan la manera en la que Alejandro Amenábar apuesta por el género de aventuras para narrar la historia del cautiverio de Cervantes, no sin tomarse alguna licencia a la hora de rellenar ciertos huecos.

Sinopsis de El cautivo, la película española furor en Netflix Esto es lo que dice la sinopsis de ‘El cautivo’: “Año 1575. El joven soldado Miguel de Cervantes es capturado en alta mar por corsarios árabes y llevado a Argel como rehén. Consciente de que allí le espera una cruel muerte si su familia no paga pronto su rescate, Miguel encontrará refugio en su pasión por contar historias. Sus fascinantes relatos devuelven la esperanza a sus compañeros de prisión y acaban por llamar la atención de Hasán, el misterioso y temido Bajá de Argel, con el que comienza a desarrollar una extraña afinidad. Mientras los conflictos crecen entre sus compañeros, Miguel, llevado por su inquebrantable optimismo, comenzará a idear un arriesgado plan de fuga”.

julio-pena-y-alessandro-borghi-en-el-cautivo Tráiler de El cautivo Embed - El Cautivo | Tráiler Oficial | Netflix España Reparto de El cautivo Julio Peña como Miguel de Cervantes

Alessandro Borghi como Hasán Bajá

Miguel Rellán como Antonio de Sosa

Luna Berroa como Zoraida

Fernando Tejero como Blanco de Paz

César Sarachu como Fray Juan Gil

José Manuel Poga como Diego Castañeda

Luis Callejo como Dorador amenabar-pelicula-elcautivo-actores-scaled