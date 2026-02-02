IR A
El actor Rob Schneider se divorció después de 15 años: ¿qué fue lo que pasó?

La pareja decidió avanzar por la vía legal tras más de una década juntos. El proceso se lleva adelante con bajo perfil y reserva judicial.

El casamiento se había celebrado en abril de 2011 en Beverly Hills

El casamiento se había celebrado en abril de 2011 en Beverly Hills, en una ceremonia íntima rodeada de allegados.

  • Rob Schneider y Patricia Azarcoya iniciaron el proceso de divorcio luego de más de 15 años de relación y dos hijas en común.
  • La demanda fue presentada en Arizona y contempla medidas vinculadas a la crianza y la confidencialidad del caso.
  • La pareja compartió parte de su vida familiar y laboral en proyectos audiovisuales para televisión y streaming.
  • Patricia llevó adelante una carrera como productora, mientras que el actor también es padre de la cantante Elle King.

Rob Schneider está viviendo un momento personal delicado luego de confirmarse el final de su matrimonio con Patricia Azarcoya. Con más de una década juntos y una familia formada, la pareja finalmente decidió avanzar con los trámites legales para poner fin a la relación.

La noticia generó repercusión tanto por la trayectoria del actor en Hollywood como por el perfil público que ambos mantuvieron durante los últimos años. Además de su vínculo sentimental, compartieron proyectos laborales y apariciones mediáticas que los mantuvieron bajo la atención del público.

Aunque el proceso se maneja con bajo perfil y reserva judicial, los detalles que trascendieron permiten reconstruir cómo se dio la separación y el contexto familiar que rodea esta decisión.

Cómo fue el divorcio del actor Rob Schneider

La demanda de divorcio fue presentada por Patricia Azarcoya ante la Corte Superior del condado de Maricopa, en Phoenix, Arizona, a comienzos de diciembre. En el documento también se incluyó una solicitud para que ambas partes participen de un programa de orientación para padres, una instancia habitual en casos donde hay hijos menores.

Además, Azarcoya pidió que el expediente se mantenga bajo confidencialidad, requerimiento que habría sido aceptado semanas después por el tribunal. Por otra parte, Rob Schneider confirmó haber recibido la notificación legal, aunque hasta el momento no realizó una presentación formal en la causa. Los rumores sobre la ruptura comenzaron a circular poco antes de que trascendiera la información judicial.

La expareja tiene dos hijas en común: Miranda Scarlett, nacida en 2012, y Madeline Robbie, que llegó al mundo en 2016. Su historia comenzó en 2007, cuando se conocieron durante un proyecto televisivo. En ese entonces, la diferencia de edad entre ambos fue un dato que no pasó desapercibido, aunque la relación avanzó y se consolidó con el paso del tiempo.

El casamiento se había celeb rado en abril de 2011 en Beverly Hills, en una ceremonia íntima rodeada de allegados. Años más tarde, parte de su vida cotidiana quedó reflejada en la serie de Netflix Real Rob, inspirada en experiencias personales del actor y con Patricia como productora y guionista. También compartieron proyectos familiares vinculados al cine, donde participaron sus hijas.

Rob Schneider y la productora mexicana Patricia Azarcoya se separaron tras más de una década juntos y 13 años de matrimonio.

