Esta precuela de una saga de futuro distópico que se hizo famosa llegó a Netflix y es tendencia: cómo se llama El avance oficial anticipa una historia cargada de tensión, con un tono más adulto y una estética retro-distópica.







Esta precuela de una saga distópica que se hizo famosa llegó a Netflix y ya es tendencia: la balada de pájaros cantores y serpientes, el estreno que expande el universo de Los juegos del hambre.

Estrenada originalmente en 2023, la producción revive el interés por el universo creado por Suzanne Collins y ofrece una mirada distinta, más oscura y política, sobre los eventos que preceden a la historia de Katniss Everdeen.

Una de las sagas distópicas más exitosas del cine volvió a captar la atención del público con el estreno en la N roja de su esperada precuela. Se trata de Los juegos del hambre: La balada de pájaros cantores y serpientes, una película que profundiza en los orígenes del poder en Panem y se posiciona entre los títulos más vistos de la plataforma.

Sinopsis de La balada de pájaros cantores y serpientes, la película estreno en Netflix La historia se sitúa varias décadas antes de los acontecimientos de Los juegos del hambre. En un Panem postapocalíptico, un joven Coriolanus Snow lucha por mantener el prestigio de su familia mientras es designado mentor en los Décimos Juegos del Hambre.

Su destino cambia cuando debe guiar a Lucy Gray Baird, la tributo del empobrecido Distrito 12, una joven carismática que sorprende al público al cantar durante la ceremonia de apertura. A partir de ese vínculo, la película explora la ambición, la manipulación, el origen del autoritarismo y las primeras grietas morales del personaje que más tarde se convertiría en el gran villano de la saga.

Tráiler de La balada de pájaros cantores y serpientes Embed - Los Juegos del Hambre: Balada de Pájaros Cantores y Serpientes. Tráiler Oficial | Prime Video España Reparto de La balada de pájaros cantores y serpientes La película cuenta con un elenco destacado encabezado por: Tom Blyth como Coriolanus Snow

Rachel Zegler como Lucy Gray Baird

Viola Davis

Peter Dinklage

Hunter Schafer

Jason Schwartzman La dirección está a cargo de Francis Lawrence, responsable de varias entregas previas de la saga, con música de James Newton Howard.