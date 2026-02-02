2 de febrero de 2026 Inicio
El Congreso inicia las sesiones extraordinarias: la agenda y cuándo proyecta el oficialismo la primera sesión

Diego Santilli encabezará reuniones para monitorear los apoyos legislativos mientras el Gobierno busca avanzar con la reforma laboral, el Régimen Penal Juvenil, cambios en la Ley de Glaciares y la ratificación del acuerdo Mercosur-Unión Europea.

El Congreso retomó este lunes su actividad en el marco de las sesiones extraordinarias, con una agenda impulsada por el oficialismo y un intenso trabajo político para asegurar los votos necesarios en ambas cámaras. En ese contexto, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, encabezará esta semana una serie de reuniones de trabajo destinadas a seguir de cerca el respaldo parlamentario con el que cuenta el Gobierno para cada uno de los proyectos en debate.

Según fuentes oficiales, el martes se realizará una mesa política del oficialismo, precedida por encuentros específicos para evaluar el escenario de votos tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. El objetivo es ordenar la estrategia legislativa y destrabar consensos para avanzar con las principales iniciativas incluidas en el temario de extraordinarias.

Sesiones extraordinarias: los proyectos que entrarán en debate

Uno de los ejes centrales es la reforma laboral, que ya cuenta con dictamen en el Senado pero aún no tiene garantizada su aprobación sin modificaciones. El proyecto propone cambios en el régimen de contratación y en el esquema de indemnizaciones, con el argumento oficial de fomentar el empleo registrado y reducir la litigiosidad laboral. Las negociaciones incluyen a gobernadores y bloques dialoguistas, que reclaman compensaciones por el impacto fiscal de algunas medidas, en particular las vinculadas al Impuesto a las Ganancias.

Otro de los temas sensibles es el Régimen Penal Juvenil, que el Ejecutivo decidió incluir en extraordinarias tras haber postergado su tratamiento. La iniciativa plantea una reducción de la edad de imputabilidad, punto que genera diferencias incluso entre los aliados del Gobierno. Mientras sectores del oficialismo impulsan fijarla en los 13 años, bloques como el PRO y la UCR plantean que el piso debe establecerse en los 14, para preservar los consensos alcanzados en dictámenes previos.

La agenda también contempla cambios en la Ley de Glaciares. El proyecto redefine el concepto de ambiente periglacial y limita la protección a aquellas áreas que cumplan una función hídrica comprobable. Además, transfiere a las provincias la facultad de determinar los espacios protegidos y prevé la creación de un registro nacional de glaciares.

Por último, el Congreso deberá tratar la ratificación del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, firmado en enero. El tratado establece una reducción gradual de aranceles sobre la mayor parte del comercio entre ambos bloques, con beneficios para las exportaciones agropecuarias del Mercosur y una mayor apertura del mercado regional a productos industriales europeos.

