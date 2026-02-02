Manuel Adorni se refirió a la renuncia de Marco Lavagna: "Teníamos diferencias de criterios" El jefe de Gabinete dio detalles sobre la salida del extitular del Indec y defendió la postergación de la nueva fórmula para medir la inflación. Por + Seguir en







El Gobierno dispuso a Pedro Lines como el nuevo director del Indec. Captura

El jefe de gabinete Manuel Adorni otorgó detalles de la salida de Marco Lavagna del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) y defendió la postergación del nuevo método para medir la inflación. La renuncia del extitular se dio en medio de tensiones internas dentro del instituto y el vocero presidencial se encargó de desestimar especulaciones. "Teníamos diferencias de criterios", indicó.

En una entrevista para el programa La ves? (TN), Adorni explicó que el exdirector tenía criterios distintos respecto a cuándo debía iniciarse la actualización de la canasta básica. “Él tenía diferencias de criterios. Creía que enero tenía que ser la fecha para iniciar con la actualización de la canasta y nosotros no estábamos dispuestos porque implicaba generar suspicacias en términos comparativos”, argumentó.

Según explicó el vocero presidencial, las diferencias surgían en torno a la información oficial para realizar las comparativas inflacionarias. “Queremos que la gente vea que todo el esfuerzo que estamos haciendo hace dos años se traduce en baja inflacionaria y que no te venga un perdido de la vieja política a decir que la inflación baja porque modificamos la metodología”, expresó Adorni.

Por otra parte, defendió la postergación de la nueva medición inflacionaria y arremetió contra la oposición que había criticado la salida de Lavagna y las declaraciones del ministro de Economía Luis Caputo. “Precisamente no cambiamos los índices ni la metodología de cálculo para que ellos no digan que la cambiamos para que la inflación dé más baja el mes que viene o el otro cuando sabemos que eso va a ser así. Dejamos todo como está y cuando la inflación sea cero, actualizaremos lo que haya que actualizar”, sostuvo el vocero.

Marco Lavagna y Pedro Lines - Indec Por otra parte, el jefe de Gabinete del gobierno de Milei reforzó los dichos de Caputo y sostuvo que la inflación va a retomar la tendencia a la baja en los próximos meses: “El Presidente dice que la política monetaria tiene un rezago de 24 meses. Desde que la base monetaria amplia no se mueve, son 24 meses. Después de fin de año vamos a empezar a ver una inflación que empiece con cero”, remarcó.