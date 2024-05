Tras la salida de Carlos Tevez, Independiente eligió como técnico interino a Hugo Tocalli y tras tres encuentros donde cosechó un solo punto, el ex entrenador de las Selecciones juveniles argentina reconoció que llamó a su excompañero, José Pekerman.

“Apenas se fue Carlos (Tevez), llegué a casa y lo llamé”, señaló en declaraciones a Radio La Red y reveló cuál fue la respuesta que recibió: “Ya prácticamente sabía qué iba a responderme, me explicó que estaba para dirigir a una selección y que por ahora no quería ir a un club. No llamé a más nadie”.

Ahora, pensando en el futuro hombre que se pondrá el buzo para Tocalli deberá hacer foco en un aspecto importante para trabajar y mejorar la actualidad del equipo. “Si no mira las inferiores va a ser difícil levantar esto. El club que no venda dos o tres jugadores por años es complicado mantenerlo, salvo que sean Boca o River”, remarcó.

Por otro lado, el exseleccionador de las Selecciones juveniles de Argentina consideró que Tevez “hizo un trabajo bárbaro en las inferiores”. “Se sintió muy presionado y se fue porque esas dos veces que tuvo que ir a la noche al médico no le hicieron bien. La salud está primero”, señaló.

Independiente en busca de Nicolás Larcamón

Tras la negativa de Guillermo Barros Schelotto, la dirigencia de Independiente mantuvo un nuevo encuentro con Nicolás Larcamón en el que conocieron los detalles de su proyecto futbolístico y sus pretensiones en una futura negociación.

Sin embargo, no es el único candidato con quien esperan reunirse la CD, este martes, Néstor Grindetti tiene pensado encontrarse con Mauricio Pellegrino.

El "Mellizo" agradeció el interés del club de Avellaneda, que está sin DT tras la salida del "Apache" en la segunda fecha de la Liga Profesional:, decidió no dirigir este año en el país y esperar ofertas del exterior.

A pesar de los intentos por convencer al ex entrenador de Boca, Lanús y la Selección d Paraguay, entre otros, el Mellizo dio su negativa y de esta manera se cayó el candidato que más seducía a la comisión directiva del Rojo. A pesar de que la parte económica no era un inconveniente, Barros Schelotto expresó la imposibilidad de desplegar el proyecto que cree que necesita Independiente.