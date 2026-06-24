24 de junio de 2026 Inicio
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Hace surf adaptado y espera representar a Argentina en el mundo: quién es

Es una referente de esta disciplina y se prepara para competir a nivel mundial.

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Una figura del surf adaptado de nuestro país ¿Quién es?

Una figura del surf adaptado de nuestro país ¿Quién es?

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  • María Florencia Santillán es surfista adaptada y una de las referentes de la disciplina en Argentina.
  • Se prepara para competir en el circuito mundial de surf adaptado, que tendrá fechas en California.
  • Su historia comenzó en Mar del Plata y desde 2021 profundizó su vínculo con el surf como una parte central de su vida.
  • Para poder viajar, impulsa una campaña solidaria con rifas para reunir los fondos necesarios para la competencia internacional.

María Florencia Santillán es surfista adaptada y es una de las principales referentes de la disciplina. Actualmente se enfoca en su preparación para el circuito mundial de surf adaptado, que este año tendrá competencias en California. Además de su entrenamiento, encabeza una campaña solidaria para reunir los fondos que necesita para poder viajar junto a su equipo y participar de la gira internacional.

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Es cordobesa y actualmente vive en Mar del Plata. Hace diez años utiliza silla de ruedas y fue en uno de sus primeros veranos en la ciudad, al acercarse a un balneario y conocer las condiciones de accesibilidad, rampas y adaptación, cuando comenzó su vínculo con el surf adaptado. En ese contexto, los guardavidas de la playa le propusieron probar este deporte, lo que la llevó a contactarse con una escuela y empezar a tomar clases durante la temporada veraniega, en una experiencia que inicialmente fue ocasional pero terminó transformándose en una vocación.

Florencia Santillán junto a sus compañeros de equipo en Mar de Ajó.

Florencia Santillán junto a sus compañeros de equipo en Mar de Ajó.

Con el tiempo, especialmente desde 2021 cuando decidió quedarse a vivir en Mar del Plata, Santillán profundizó su interés por el surf adaptado, buscando conocer cómo se desarrolla en otros países y adquiriendo mayor compromiso con el entrenamiento, la disciplina y la responsabilidad que implica entrar al mar. Sin antecedentes previos en la práctica del surf, la deportista afirma que hoy esta actividad se convirtió en una parte fundamental de su vida.

Quién es la deportista que sorprende a todos en el surf adaptado

María Florencia Santillán compite en la categoría de surf adaptado para deportistas que realizan las maniobras acostados sobre la tabla. Según explica, a nivel técnico el deporte es similar al surf convencional, pero con diferencias en las categorías y en la modalidad de participación, ya que compite en posición acostada y cuenta con asistencia de dos personas que la ayudan en la elección de las olas y en el desarrollo de las maniobras dentro del agua.

Florencia Santillán surfeando.

Florencia Santillán surfeando.

El principal objetivo de Santillán es participar del circuito mundial de surf adaptado, que reúne a los mejores exponentes de la disciplina a nivel internacional, con participación de atletas de distintas categorías, incluidas personas amputadas. La deportista destaca que se trata de una competencia de altísimo nivel que representa un importante crecimiento tanto deportivo como personal.

Para poder formar parte de esta gira, Santillán debe afrontar elevados costos económicos, por lo que junto a su equipo necesita reunir alrededor de 8.000 dólares para cubrir el viaje y los requerimientos de la competencia. Con ese objetivo, impulsaron una campaña solidaria a través de sus redes sociales (@malditalisiadaok) que consiste en la venta de rifas con un valor de 6.000 pesos por número, que incluye premios como relojes, pelotas y accesorios, y cuyo sorteo está previsto para el 30 de junio.

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