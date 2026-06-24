Se filtró la lapidaria crítica que Marley le hizo a Nico Occhiato tras la polémica con Flor Peña El periodista Ángel de Brito reveló la conversación que tuvo el conductor de El show del verano con el dueño de Luzu TV. Así, continúa la pelea. Agregar C5N en









¿Todo mal entre Marley y Nico Occhiato? Redes sociales

Luego de toda la polémica con Florencia Peña y la fake news sobre el papá de Lionel Messi, el otro conductor del programa de Luzu TV, Marley, salió a dar su opinión sobre el futuro del programa y se filtró la lapidaria frase que le dijo a Nico Occhiato.

Fue el conductor de LAM, Ángel de Brito, quien contó que se comunicó con Marley sobre el futuro de El show del verano, programa que comparten juntos en Luzu TV. Esto se dio luego de las especulaciones sobre una pelea entre los viejos amigos.

Sin embargo, De Brito contó que la respuesta del locutor fue determinante hacia Occhiato: “Sin Flor no hay Show del Verano. La semana que viene me voy a reunir con Nico Occhiato en Miami y veremos cómo sigue el tema. Con Flor siempre hablamos y nos llevamos perfecto”.

HABLÓ MARLEY: “SIN FLOR NO HAY SHOW DEL VERANO. LA SEMANA QUE VIENE ME REÚNO CON OCCHIATO”. pic.twitter.com/kW9vbdM5Qw — Real Time (@RealTimeRating) June 24, 2026 Además, en LAM había revelado que Occhiato tuvo una fuerte discusión con Flor Peña. “El señor (Occhiato) le gritó, le gritó aparentemente y ella dijo ‘yo soy una figura mi amor’. Parecería ser que ella fue a una oficina, lo voy contar en potencial, y el señor le dijo de todo”, aseguró la panelista La Barby sobre el ataque de furia del productor.

Marley entrevistó a Lionel Messi luego del escándalo con Flor Peña y Luzu TV A una semana del escándalo con Flor Peña y la fake news sobre el papá de Lionel Messi, Marley entrevistó al capitán de la Selección argentina y hablaron sobre el futuro en el fútbol. Lejos de todas las polémicas, se divirtieron por unos segundos y explicó cómo será pasar otro cumpleaños lejos de su familia.